Kunst ist immer ein Geschenk. In jeder Lebenslage und zu jeder Jahreszeit. In diesem Sinne fungiert auch der solidarische Kunstmarkt von „Office Ukraine“, bei dem ab heute in der Kunstwerkstatt Zotl in der Grazer Harrachgasse drei Tage lang Grafiken und Aquarelle von Elmira Shemsedinova, Risografien von Valeria Lysenko, Drucke von Oksana Solop zu haben sind. Sowie Foto- und Textilkunst, Illustrationen, Postkarten und Poster von einem guten Dutzend weiterer Künstlerinnen und Künstler, die in Graz Zuflucht vor dem Krieg in ihrer ukrainischen Heimat gefunden haben.