Es ist auch eine Korrektur: Die Ausstellung „Ways of Freedom“ in der Dependance Albertina Modern in Wien zeigt Lee Krasner Seite an Seite mit ihrem Mann Jackson Pollock als Duo des abstrakten Expressionismus und streicht ihren Status als „Witwe“. Sie arbeiteten nebeneinander in den Hamptons; Krasner überlebte Pollock um mehrere Jahrzehnte. Ihre großformatigen Collagen aus Leinwandfetzen stehen seinen ikonischen Drip-Paintings um nichts nach.