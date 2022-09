Der nach Jahren erstmals wieder genutzte Eingang in der Grazer Neutorgasse hat ein neues Vordach, und auf dem kleinen Rasenstück davor stehen bereits zwei Skulpturen der ukrainischen Bildhauerin Zhanna Kadyrova: ein Quader und eine Pyramide aus weiß lackiertem Metall. Erst auf den zweiten Blick fallen die Löcher und Risse in ihren Wänden auf; das Material der Objekte wurde bei Raketenangriffen in der Ukraine beschädigt. Der beschönigende Lack ist ein Kommentar auf die Verdrängung des Krieges – Einstimmung auf die Ausstellung, die in der Neuen Galerie des Joanneums historische Werke aus der Sammlung mit zeitgenössischer Kunst konfrontiert. „Ein Krieg in der Ferne“ ist das titelgebende Herzstück dieses herbst, man trifft darin auf Arbeiten etwa von Tina Blau, Josef Danhauser, Karl Jirak, Carl Leopold Müller, Josef Dabernig, Mykola Ridnyi, Henrike Naumann. Die Gegenüberstellung dürfte bekräftigen, was Kadyrovas Arbeit vor dem Eingang andeutet: Die Kunst ist keineswegs so friedlich wie gerne angenommen, Konflikte, Ressentiments, Kolonialismus, Othering sind in ihr manifestiert.

Ein Krieg in der Ferne. Neue Galerie, historischer Eingang Neutorgasse. Eröffnung heute, 18.30 Uhr. Bis 12. Februar 2022.

Ping-Pong-Diplomatie, so hieß das in den Siebzigern, als internationale Tischtennis-Events tatsächlich zum Auslöser für politisches Tauwetter zwischen den USA und China wurden. Dass damals auch Nixon und Mao tatsächlich zum Schläger griffen, ist nicht belegt. Der Künstler Ming Wong nimmt die Legende dennoch zum Anlass für eine Lecture-Performance und setzt sich, gemeinsam mit zwei Pianisten, in „A Rhapsody in Yellow“ zum Abschluss der herbst-Eröffnungstages mit künstlerischen und politischen Schlagabtäuschen zwischen Ost und West auseinander. Danach ist Party programmiert.

A Rhapsody in Yellow. Ming Wong. List-Halle, heute, 21 Uhr.

Der Bildanalytiker Harun Farocki hat von den späten 1960-er -Jahren bis zu seinem Tod 2014 die Darstellungen und damit auch die Vorstellungen, die wir uns von der Welt machen, auf den Prüfstand gestellt. Ein großer Themenkreis in seinen Filmessays und installativen Arbeiten macht die Beschäftigung mit dem Krieg aus. Im Forum Stadtpark zeigt man über die gesamte Dauer des herbst die Schau „Harun Farocki gegen den Krieg“, die einen Überblick über Farockis thematisch einschlägige Arbeiten präsentiert.

Harun Farocki gegen den Krieg. Forum Stadtpark. Soft Opening heute, 10-18 Uhr. Eröffnung: 19 Uhr. Bis 16. Oktober.

Choreograf Boris Charmatz bespieltmit "Noli me tangere" die Graz er Herz Jesu Kirche © STH

Der französische Choreograf Boris Charmatz ist kein Unbekannter im herbst, 2014 hat er bei der Produktion „manger“ die Tänzerinnen und Tänzer mit Oblatenpapier hantieren lassen, 2022 geht er in die Kriche: „Noli me tangere“ heißt das „Happening“ für die HerzJesu-Kirche, in der der neue Leiter des Tanztheaters Wuppertal Körper und Raum als Elemente einer Neubeleuchtung des Begriffs „ekklesía“ – „Versammlung“ verwendet.

Noli me tangere: A Happening for Herz Jesu. Boris Charmatz. Herz Jesu Kirche Graz. 24. und 25. September, 14 bis 17 Uhr. Nacheinlass jederzeit möglich.

Eine Avantgarde-Reihe und Kabarett bzw. Kleinkunst? Kenner der Festivalgeschichte wissen, dass das in den ersten herbst-Jahren gar nicht so ungewöhnlich gewesen ist. Dreimal wird es im Forum Stadtpark 2022 ein herbstkabarett geben. Der Wiener Lorenz Seidler alias eSeL macht den Auftakt am 1. Oktober, Les Trucs machen Kleinkunst an der Schnittstelle von Performance und elektronischer Musik, die Künstlerin Verena Dengler macht mit „Amadeus Mossad“ den Abschluss.

herbstkabarett. Forum Stadtpark. eSeL/Lorenz Seidler (1. 10). Les Trucs (8. 10.). Verena Dengler (15. 10.). Beginn: jeweils 21 Uhr.