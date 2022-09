Im Juli zog Hito Steyerl, Superstar im Kunstbetrieb, ihren Film „Animal Spirits“ von der documenta in Kassel ab. In Reaktion auf die Antisemitismus-Vorwürfe gegen die Weltkunstschau und deren „wiederholte Weigerung, eine nachhaltige und strukturell verankerte inklusive Debatte rund um die Ausstellung zu ermöglichen“, wie die deutsche Medienkünstlerin und -theoretikerin festhielt. Nun ist „Animal Spirits“, im Frühjahr bereits in Korea für AUfsehen sorgte, als Installation – und wohl auch als Debattenangebot – in Graz zu sehen, im höhlenartigen Space01 des Kunsthauses flimmern Naturbilder und neolithische Höhlenmalereien über großflächige Screens.

Angesiedelt zwischen Doku und Fiktion verbinden sich auf einem dritten Bildschirm virtuelle NFT-Jagden, die Furcht vor der Rückkehr des Wolfs nach Europa, eine Realityshow für Schäfer und rebellische Bauern, die sich als Verteidiger ihrer Landschaft gegen eine schönfärberische „Disney-Ökologie“ zur Wehr setzen, zu einem Narrativ: von analogen und virtuellen Beziehungsnetzen in einer menschengeprägten Umwelt, vom billigen Mythos des „Survival of the fittest“ und damit auch von der Fragwürdigkeit gängiger Fortschrittsentwürfe. Der Ausstellungstitel „Animal Spirits“ geht auf eine Wortschöpfung des Ökonomen John Maynard Keynes zurück, der damit beschrieb, wie instinktgetriebene Entscheidungen die angeblich so rationalen Märkte bestimmen; Steyerl sagt, ihr gehe es „um die Zirkulation von Bildern und Energie“.

In diesem Kreislauf wird auf Kryptowährung und künstliche Intelligenz mit der „bakteriellen Intelligenz“ von Kryptokäse reagiert, speisen Solar-Paneele auf dem Kunsthaus-Dach die Projektion, die ihrerseits Bewegung, Feuchtigkeit und Sauerstoff im Raum trackt. Alles ist mit allem verbunden: Das fühlt sich in diesem Zwischenraum von Fantasy und Realität, bei aller Wirkmächtigkeit der Bilder, auch ganz schön unbehaglich an.

Hito Steyerl. Animal Spirits. Kunsthaus Graz, Eröffnung heute, 20 Uhr. Bis 8. 1. 2023. www.kunsthausgraz.at