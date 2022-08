Es ist nicht das selbstsichere Diven-Bild von Marilyn Monroe, das sich ins kollektive Gedächtnis gefressen hat: Melancholisch meidet sie den Blick in die Kamera, ihre Haltung wirkt in sich gekehrt, ihr Paillettenkleid deplatziert. So lichtete sie Starfotograf Richard Avedon vor neutralem Hintergrund ab. Die Monroe ist nur ein prominentes Gesicht in der aktuellen Schau „The Face. Avedon bis Newton“ in der Albertina modern und aus eigener Sammlung. Nebst Blockbuster-Personale von Kunststar Ai Weiwei ist der Keller in der Dependence der zeitgenössischen Porträtfotografie gewidmet.