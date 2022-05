92 Millionen Selfies, haben die Statistiker der Plattform Photutorial errechnet, werden auf den Smartphones und Tablets dieser Welt heuer geschossen. Pro Tag. Das sind aber eh nur vier Prozent aller täglich gemachten Aufnahmen: Die belaufen sich auf 2,3 Milliarden. Nicht mehr als 44, aber dafür ziemlich großartige Selbstbildnisse sind derzeit in der Fotogalerie im Grazer Rathaus zu sehen. Sie alle stammen von steirischen Kulturschaffenden, stehen in der langen Tradition künstlerischer Selbstbefragung, gehen also naturgemäß auf die Prä-Selfie-Ära zurück. Die begann um die Jahrtausendwende, knapp danach ist der Begriff „Selfie“ – geprägt im kosenamenverliebten Australien – erstmals nachgewiesen.

Da passt es also gut, dass die Ausstellung „Portrait of the Artist as a Young Man*Woman“ in der Rathausgalerie nur Selbstporträts versammelt, die vor dem Jahr 2000 gemacht wurden. Etliche von Leuten am Anfang ihrer künstlerischen Karrieren, in einer Phase also, meint Kurator Gerhard Gross, „die vielleicht noch mehr vom Wollen als vom Können erzählt“. Bilder also, "die den intimen Moment zwischen Selbstzweifel und übersteigerter Überzeugung dokumentieren. Idealisierend und inszenierend, als Bohèmien oder Dandy, jedenfalls meist irgendwo jenseits der Norm, in Werken, Taten, Worten oder auch nur in Gedanken.“ Vier der Selbstporträtierten berichten hier von den Menschen, die sie damals waren.

Walter Köstenbauer, Bildender Künstler: Das Foto entstand 1975 an der Alten Donau in Wien. Ich war 19 Jahre alt und im Herzen stark mit Pop- und Rockmusik verbunden. Für Auftritte brauchte es ein ordentlich inszeniertes Propagandafoto. Ich war ein träumerischer, glückerfüllter Kunststudent, der kurz zuvor die Aufnahmeprüfung an die Akademie der bildenden Künste geschafft hatte. Kunst wurde zum Mittelpunkt meines Lebens; auch die Musikbegeisterung hält an. Dem Studenten von damals müsste ich leider sagen, dass er – falls er eine erfolgreiche Laufbahn als Künstler anstrebt – nach dem Studium nicht nach Graz zurückkehren und in Wien oder sonst wo bleiben soll. Dann hätt’ er es auch in der Steiermark leichter.

Walter Köstenbauer: „ordentlich inszenierte Propaganda“ © Köstenbauer

Barbara Edlinger, Künstlerin und Galeristin: Das Bild entstand 1995 mitten in meiner künstlerischen Ausbildung und gehört zu einem Kunstprojekt: Ich habe einen zweischichtigen Körperschmuck an meinen Körper angepasst, angezogen und mich fotografieren lassen. Es ging um Beständigkeit und Vergänglichkeit. Ein Teil des Schmucks war ein Stahlgerüst, die Schicht darüber waren vergängliche Gipsbandagen, das Objekt wurde ins Freie gesetzt, der Witterung ausgesetzt. Ich beschäftige mich heute noch mit Kunst und Schmuck, das Thema Körper taucht immer wieder in unterschiedlichen Formen in meinen Arbeiten auf. Mein Rat an mein damaliges Ich? Bleib dran – Go on, Lady!

Beständigkeit und Vergänglichkeit: Barbara Edlinger © Edlinger

Otmar Klammer, Konzertveranstalter und Kleine-Zeitung-Jazzkritiker: Das Foto entstand 1977 bei einem Open-Air-Festival mit 60.000 Besuchern in Ulm, wohin uns die Mission „Freak Out!“ führte. Mein erstes Livekonzert von Frank Zappa war ein echtes Erlebnis, denn ich wäre beinahe an einem Absperrgitter aufgespießt worden. Rockmusik bestimmte das Leben, aber das Motto lautete Guru & Dope & Fusionjazz. Mitunter wurde was studiert. Was sich zu damals verändert hat? Die Autostopper und die Telefonzellen – Quellen der Begegnung – sind Hand in Hand verschwunden. Mein heutiger Rat an den Mann auf dem Bild: Nimm die Brille ab und hör auf zu rauchen! Und lass mir oben noch ein paar Haare für später übrig!

Otmar Klammer: Rockmusik bestimmte das Leben © KLammer

Dorit Chrysler, Komponistin und Theremin-Virtuosin: Die Aufnahme entstand 1995 in New York bei Proben mit meiner damaligen Rockband „Halcion“: Die Gitarre in der Hand und mitten im Arbeiten, ist das Foto spontan gemacht. Wenn ich mir das heute anschaue, sehe ich eine klare Vision und die Sehnsucht des Kreierens und Musizierens. Und eine Frau, die alle Energie darin investiert, ohne Gedanken an ein Morgen. Insofern hat sich bis heute nicht viel verändert. Letztlich habe ich meinen Weg verfolgt und bin meiner Vision treu geblieben. Meinem damaligen Ich würde ich sagen: Wow, ziemlich frech und mutig, gut gemacht! Keep on following your dreams and keep on chasing the impossible!

Die Sehnsucht, zu kreieren und zu musizieren: Dorit Chrysler © Chrysler

Doris Jauk-Hinz, interdisziplinäre Künstlerin: Mein Portrait zeigt mich im Atelier während des Arbeitsprozesses für meine 1995 entstandene Installation "hot apple" im Rahmen der Projektreihe "Zeitgenössische Künstlerinnen & Theoretikerinnen & Events & Aktionen" im Frauendokumentationszentrum (DOKU) in Graz. "hot apple" thematisiert die Rolle der Frau in der Gesellschaft; die Aufnahmen meiner inszenierten Selbstdarstellungen in unterschiedlichen Rollen erfolgten mittels Selbstauslöser. Neben eigenen Projekten als Einzelkünstlerin, Arbeiten im eigenen Ton- und Videostudio "grelle musik" war/bin ich seit damals auch in feministischen Kollektiven wie Eva & Co und W. A. S. (Womyn's Art Support) tätig. Das aufeinander Abstimmen der künstlerischen Aktivitäten mit der Familie, den zwei kleinen Söhnen, erforderte trotz Unterstützung meines Partners ein ständiges Balancieren und war zugegeben eine Herausforderung.Wenn ich heute auf die Situation damals zurückblicke, sehe ich: Die Gesellschaft hat sich in vielerlei Hinsicht geändert, zum Positiven wie Negativen - wie etwa die rückläufige Entwicklung der Frauenrechte - und leider sind die aktuellen kriegerischen und politischen Ereignisse der traurige Beleg dafür, wozu der Mensch fähig ist und wider besseren Wissens brandgefährlichen Szenarien nicht ausreichend entgegenwirkt. Den Blick auf das Große gerichtet erscheinen ständige Veränderungen meiner Lebenslagen dagegen nahezu unbedeutend. Mein heutiger Zugang zu meiner Arbeit als Künstlerin basiert auf Erkenntnissen und Einsichten, die ich in jahrzehntelanger Erfahrung gewonnen und oft genug wieder verworfen habe, um diese neu zu überdenken. Der Frau auf dem Bild würde ich heute sagen: Bleib weiterhin offen für Neues. Reagiere auf Problemzonen der Gesellschaft, mach sie sichtbar und trage damit zu Veränderungen bei. Integriere deine Kunst in deinen Alltag und lass Kunst und Leben verschmelzen.