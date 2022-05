Zwei gegenüber gestellte Projektionen stammen aus dem Hitchcock-Klassiker „Das Fenster zum Hof“. In der interaktiven Videoinstallation „Blind Spot. Die Beobachtung des Beobachters“ des zeitweise in Graz lebenden oberösterreichischen Medienkünstlers Joerg Auzinger scheint es, als beobachtete der Protagonist per Teleobjektiv Vorgänge hinter einem projizierten Fenster auf der gegenüberliegenden Wand des Ausstellungsraumes. Tritt man als Betrachter nun zwischen die beiden Filmausschnitte, erscheint man selbst hinter der Jalousie des Fensters und ist (scheinbar) zugleich gespiegelt im Kameraobjektiv gegenüber. Fühlt man sich als Betrachter damit in der Überschneidung virtueller Vorgabe und realer Aktion beobachtet?