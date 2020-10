Schauspielerin Pia Hierzegger präsentiert für das Projekt "Emancipation of Wonder" eine etwas andere Sichtweise der Ausstellung über steirische Künstlerinnen: Wie nehmen Volksschulkinder die Werke wahr?

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schauspielerin Pia Hierzegger führt durch die Ausstellung. © Kati Goettfried

Wer würde die Welt nicht gerne noch einmal mit Kinderaugen sehen können? Das Projekt „Emancipation of Wonder“ vom Performerduo Alex Deutinger und Marta Navaridas in der Neuen Galerie Graz macht das möglich: Ihre Sonderführungen laden Besucher der Ausstellung „Ladies First! Künstlerinnen in und aus der Steiermark 1850-1950“ in eine von Kindern interpretierte Welt ein. Den Inhalt der Museumsführungen haben Deutinger und Navaridas gemeinsam mit achtjährigen Schülern der Praxisvolkschule der Pädagogischen Hochschule in einem dreitägigen Workshop erarbeitet.