Die 21. WestLicht-Fotoauktion in der Galerie OstLicht ist am Freitagabend mit einem "ausgezeichneten Resultat" zu Ende gegangen,wie die Veranstalter bekanntgeben. Zu den Spitzenlosen zählte etwa Arthur Sasses berühmtes Albert Einstein-Porträt mit herausgestreckter Zunge, das um 21.600 Euro (Startpreis 8.000 Euro) den Besitzer wechselte.