Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ob als Schauspieler von der legendären „Alpensaga“ bis zur Soko Donau oder als Vortragskünstler, der Texte nicht nur liest, sondern lebt: Wolfram Berger macht auf allen Bühnen eine aufrechte, authentische Figur.

Und spontan erklärte sich der 1945 in Graz geborene Künstler auch bereit, ein Wohnzimmer-Konzert der Kleinen Zeitung zu bestreiten. Wobei es in seinem Fall eher eine Wohnzimmer-Lesung sein wird – mit einer musikalischen Einlage. Denn Berger wird auch zur Gitarre greifen und ein selbst geschriebenes „Gstanzl“ anstimmen.

Ich lese viel und schaue sonst gern in die Luft Wolfram Berger

Für seine Lesung hat der Künstler in seiner Bibliothek gestöbert und wird Texte von einigen seiner Lieblingsautoren vortragen – von Erich Kästner über Alfred Polgar bis Johann Nestroy. Und wer Berger schon live erlebt hat, weiß, dass das keine statische Vorführung wird, sondern eine buchstäbliche Verkörperung der Texte. Wolfram Berger hält sich derzeit in der Nähe von Wien auf. Die Isolation (er-) trägt er mit großer Gelassenheit. „Ehrlich gesagt geht mir die Welt dort draußen, die ja in den letzten Jahren immer hysterischer geworden ist, nicht sehr ab. Ich lese viel und schaue sonst gerne in die Luft.“ Zur Nachahmung empfohlen.

Im Rahmen unserer Wohnzimmer-Konzerte, die in Zeiten von Corona Künstlern eine virtuelle Bühne bieten sollen und unseren Lesern, Usern und "Schauern" eine Freude bereiten, sind bereits der Bluesmusiker Oliver Mally und der klassische Pianist Philipp Scheucher aufgetreten. Wer von den "Konzertbesuchern" eine Art Eintritt für die Darbietungen zahlen möchte, hat die Möglichkeit, an eine karitative Organisation zu spenden, die der jeweilige Künstler auswählt.

Wolfram Berger ersucht um Spenden für SOS Mitmensch.

IBAN: AT87 6000 0000 9100 0590 BIC: BAWAATWW.

Weitere Infos unter: www.sosmitmensch.at