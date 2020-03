In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Drago Prelog, 1939-2020 © Museum Liaunig/Peter Baum

Sein Tod kam überraschend: Wie nun bekannt wurde, ist in seinem 81. Lebensjahr der Maler Drago J. Prelog am 11. März in Wien verstorben. Das meldet das Museum Liaunig auf seiner Website. In einem sehr persönlich gehaltenen Nachruf trauert dort Museumsleiter Peter Liaunig um einen "kritischen Begleiter und Ratgeber, aber vor allem und in erster Linie Freund": Prelogs enge Beziehung zur Familie habe die Begeisterung für zeitgenössische Kunst befeuert und so den Keim für die Sammlung Liaunig gelegt.