Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bruno Gironcoli kurz vor dem Auszug aus seinem Atelier der Wiener Kunstakademie © APA

Die Herbergssuche für das künstlerische Lebenswerk von Bruno Gironcoli ist zu Ende: Die Kärntner Landesregierung beschloss am Dienstag, das Gesamtwerk des gebürtigen Villachers in der ehemaligen Erzaufbereitungsanlage in Bad Bleiberg ständig zu präsentieren.“ Solches war am 8. März 2000 in der „Kleinen Zeitung“ zu lesen. Zehn Jahre später starb Gironcoli 73-jährig an den Folgen eines Gehirntumors. Weitere zehn Jahre sind seither vergangen, ohne dass das international beachtete Werk des Bildhauers eine feste Bleibe gefunden hätte, denn auch das 2004 gegründete Gironcoli-Museum im Tierpark von Schloss Herberstein hat sich mittlerweile als Provisorium herausgestellt.

Bruno Gironcoli mit seiner Frau Christine (links) und Andrea Herberstein (2004) Foto © Stuhlhofer



Warum ist aus dem Museum in Bad Bleiberg, unweit der Heimatstadt Ihres Mannes, nichts geworden?

CHRISTINE GIRONCOLI: Das wissen wir nicht. Wir haben gewartet und gewartet, und dann hat man gesagt, dass die Maschinen aus der Erzaufbereitungsanlage, wo das Museum entstehen hätte sollen, nicht entfernt werden können. Später ist Andrea Herberstein zu meinem Mann in die Akademie gekommen und hat gesagt: „Herr Professor, ich baue ihnen ein Museum“. Mein Mann hat zuerst nur gelacht. Aber Herberstein sagte: „Ich werde es realisieren“. Und so kam es auch. Das war ein großes Glück. Denn als mein Mann in Pension ging, musste er sein Atelier räumen. Sieben, acht Container voll mit Sachen sind damals wegtransportiert worden.



Das Museum in Herberstein liegt heute ebenfalls im Dornröschenschlaf. Ein dafür gegründeter Museumsverein hat sich 2016 aufgelöst. Woran hapert es?

Das kann ich nicht sagen. Es sind zwar noch alle Werke dort, aber wir haben keinen Vertrag mehr. Der ursprüngliche Zehnjahresvertrag ist ausgelaufen. Wir sind nur noch geduldet.



Gab es keinerlei Bemühungen, den Vertrag zu verlängern?

Andrea Herberstein hat einmal gesagt, man könnte das höchstes für ein Jahr machen. Das ganze gehört ja ihren Kindern. Aber für mich macht das keinen Sinn. Erst wenn es eine dauerhafte Lösung gibt, wird mein Herz Ruhe finden.



Gäbe es Alternativen zu Herberstein?

Wir haben die Zusage von Doktor Haselsteiner, dass er eine Unterkunft finden wird. Aber es ist noch nichts spruchreif. Auch der Ort ist noch offen.



In wessen Besitz befindet sich die künstlerische Hinterlassenschaft Ihres Mannes?

Im Besitz von mir und meiner Tochter. Daneben gibt eine Verwertungsgesellschaft, in der auch eine Enkelin vertreten ist. Die meisten Arbeiten werden in einem Depot unweit von Wien aufbewahrt. Vieles befindet sich auch in Herberstein und in Haselsteiners Strabag-Zentrale.

Was würde denn eine große Gironcoli-Plastik kosten, wenn man sie neu gießen lassen wollte?

Vor 12, 15 Jahren, als die letzten Arbeiten in Aluminium gegossen wurden, waren das zwischen 150.000 und 180.000 Euro. Heute ist das um einiges mehr.



Sie waren mit Ihrem Mann zweimal verheiratet. Das klingt nach einer Ehe mit Höhen und Tiefen.

So war es auch. Wir haben uns an der Akademie kennengelernt. Ich habe dort selbst studiert und bin auch einige Jahre für seine Aktzeichnungen Modell gesessen. Ich war 20, er 25, als wir geheiratet haben. Damals ist unsere Tochter Ina zur Welt gekommen. Davor war er ein Jahr lang in Paris und hat dort Giacometti, Zadkine und Calder getroffen. Das hat ihn erst für die Dreidimensionalität begeistert. Wir ließen uns nach zehn Jahren scheiden, blieben aber Freunde. Erst nach seiner Operation, er litt an einem Hypophysenadenom, wurden wir wieder ein Paar und waren dann noch 15 Jahre lang verheiratet.



Ist Ihr Mann letztlich an dem Tumor gestorben?

Es war eine Kombination. Die Hypophyse ist ja lebensnotwendig, weil sie Kortison produziert. Die Medikamente konnten das nicht so genau steuern. Er ist richtig aufgebläht worden und auch die Organe wurden immer größer. Er war ursprünglich ein großer, schlanker Mensch, der sich ganz besonders gekleidet hat. Er ließ sich zum Beispiel ausgefallene Schuhe anfertigen, die er selbst entworfen hatte.