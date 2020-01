Stillstand oder gar nur in eine Richtung gehen? Niemals. Künstler Oswald Oberhuber war ein Universalist, der die Veränderung zu seiner Marschrichtung erhoben hat. Am Freitag ist er im Alter von 88 Jahren in Wien verstorben.

Oswald Oberhuber vor dem von ihm gestalteten Eisernen Vorhang in der Wiener Staatsoper im Jahr 2013 © APA/ROLAND SCHLAGER

Wie das Kunstverständnis eines Oswald Oberhuber auf einen Nenner bringen? Vielleicht gar nicht und das wäre ganz in seinem Sinne, denn ein Wort beschreibt seine Kunst wohl am besten: Vielfalt, minus Beliebigkeit selbstverständlich. Während das Gros der Kunstwelt nach Einzigartigkeit, nach Unverwechselbarkeit strebt, war der Kompass von Oswald Oberhuber von Beginn anders ausgerichtet: Sich nie nur für eine Schiene entscheiden zu müssen. In der Nacht auf Freitag ist Oberhuber im Alter von 88 Jahren in Wien verstorben.