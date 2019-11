Der Steirer setze sich in seinem Werk mit künstlerisch und gesellschaftspolitisch höchst relevanten Themen, wie etwa Ökologie und den Umgang mit der Natur, auseinander, so die Jury.

Alfredo Barsuglia erhält den Otto Mauer Preis © Johannes Siglär

Der 1980 in Graz geborene und in Wien lebende Künstler Alfredo Barsuglia erhält den Otto Mauer Preis 2019. Die mit 11.000 Euro dotierte Auszeichnung, die heuer zum 39. Mal vergeben wird, zeichnet das gesamte bisherige Werk einer Künstlerin oder eines Künstlers unter 40 Jahren aus. Die Überreichung findet am 4. Dezember um 19.30 Uhr in der Jesuitenkirche Wien statt.