Der Kulturpreis des Landes Kärnten geht heuer an Julius Deutschbauer. Der 1961 in Klagenfurt geborene Performer, bildende Künstler und Plakatkünstler ist unter anderem bekannt für seine "Bibliothek der ungelesenen Bücher".

Julius Deutschbauer © Eggenberger/MMKK

Der mit 14.500 Euro dotierte Kulturpreis des Landes Kärnten geht heuer an Julius Deutschbauer. Der 1961 in Klagenfurt geborene Performer, bildende Künstler und Plakatkünstler hat 2008 die Performancegruppe "Theater des Verhinderns" gegründet. Seine Arbeiten waren unter anderem in der Kunsthalle Wien, im Kunstverein Hamburg, in der Stadthalle Zürich oder im Haus der Kulturen der Welt in Berlin zu sehen.