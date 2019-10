Facebook

19 Millionen Menschen gehen in Österreich pro Jahr ins Museum © APA/HERBERT PFARRHOFER

Einmal jährlich trifft sich die österreichische Museumscommunity zum Österreichischen Museumstag, der in der kommenden Woche als Tagung und Austauschforum bereits zum 30. Mal stattfindet. Im Zentrum steht in diesem Jahr das Thema „Die Sprachen, die wir sprechen“ – für uns einmal mehr Anlass, grundlegende Fragen des Museums aufzuwerfen: Wer spricht denn im Museum? Was können uns unsere Sammlungen sagen und wen wollen wir wie ansprechen?