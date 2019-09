"Touch Wood"Pirschgänge durch den Urwald und Kulturwald

Facebook

MMKK-Direktorin Christine Wetzlinger-Grundnig mit Co-Kuratorin Nora Leitgeb © Markus Traussnig

In der Klagenfurter Stadtgalerie wurde bereits vor zwei Wochen kräftig auf „Holz geklopft“. Die Magie dieses Rituals – mit dem einst Matrosen und Bergleute die Qualität eines Holzbalkens oder Schiffsmast überprüften – scheint gefruchtet zu haben. Bereits mehr als 50.000 Natur- und Kunstliebhaber haben sich bisher in den Stadionwald gewagt. Im Museum Moderner Kunst Kärnten folgte nun die Eröffnung des zweiten Teils von „Touch Wood“, der großen Begleitausstellung zu Klaus Littmanns „For Forest“-Projekt.

Während in der Stadtgalerie rund 50 künstlerische Positionen zum Thema Wald versammelt sind, konzentrierte man sich im MMKK auf 20 Arbeiten, die man im Zuge einer intensiven Recherche ausfindig machte. „Alle Werke hat es bereits vor der Ausstellung gegeben. Wir waren selbst überrascht, wie flächendeckend das Thema Wald vorhanden ist“, gibt Christine Wetzlinger-Grundnig Einblick in ihre Feldforschungen. Thematisch hat das Team rund um die MMKK-Chefin vier Schwerpunkte gesetzt, die den Wald jeweils in einem bestimmten Zustand vor Augen führen: als Urwald, Kulturwald, als ausgebeutete Natur und „Natur nach der Natur“. Was mit Letzterem gemeint ist, zeigt am eindrücklichsten der Tscheche Krištof Kintera. Er lässt auf dem Boden des Museums Pflanzen aus Elektroschrott sprießen und übt damit desillusionierend Kritik an der Zerstörung unserer Umwelt. Apokalyptisches und Bedrohliches findet sich auch in den Ölbildern der Italienerin Valentina d’Amaro, in den fotografischen Versuchsanordnungen der Finnin Sanna Kannisto, in einem aus Beton und Polyester gefertigten „Blossom Tree“ des Belgiers Hans Op de Beeck oder in riesigen vegetabilen Scherenschnitten von Heike Weber.