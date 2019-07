Ab Anfang 2022 will die Kärntner Milliardärin und Kunstsammlerin Heidi Goëss-Horten (78) im "Stöcklgebäude" des Hanuschhofs neben der Albertina ihre imposante Collection präsentieren.

Heidi Goëss-Horten, hier mit Kuratorin Agnes Husslein, vor einem Picasso © Horten Collection

Zuletzt war der Name von Heidi Goëss-Horten durch das "Ibiza-Video" in der Öffentlichkeit präsent, hatte der damalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache darin doch die heute 78-Jährige als eine der prominenten Spender an FP-nahe Vereine genannt, wofür er sich später entschuldigte. Nun lässt die Mäzenin mit einem geplanten Museum für ihre Sammlung aufhorchen, das im Wiener Zentrum entstehen soll.