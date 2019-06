Tanja Prušnik, geboren 1971 in Wolfsberg/Kärnten

seit 1999 freischaffende Architektin und Künstlerin in Wien und Kärnten

2004 Frauenkunstpreis Kärnten, "ProKultur&Kontra Gewalt", Atelierstipendium der Stadt Wien

seit 2009 "den blick öffnen", ein österreichweites Ausstellungsprojekt für Prävention und gegen Gewalt an Kindern und Jugendlichen, eine Kunstinitiative mit Sozialem Hintergrund (gemeinsam mit Ina Loitzl)

seit 2014 Mitglied der Gesellschaft bild. KünstlerInnen Österreich, Künstlerhaus Wien (Vorstandsmitglied seit 10/2016)

seit 2015 Mitglied Kunstverein Kärnten/Koroško društvo umetnosti

2016 Atelierstipendium der Stadt Klagenfurt in Šmartno /Slowenien