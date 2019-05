Facebook

William Turner: Eine von mehreren Ansichten von Waterloo © Rainer

Es ist wahrlich nicht übertrieben, die Ausstellungen im Stadtturm der Künstlerstadt Gmünd in Superlativen zu beschreiben. Schon in den letzten Jahren drängte sich die Frage auf: Lässt sich das noch toppen?

Erika Schuster, die Geschäftsführerin der Kulturinitiative Gmünd, gelingt dieses Kunststück mit einem kleinen, äußerst engagierten Team jedes Jahr. Zusammen mit ihrer Tochter, der Kunsthistorikerin Julia Schuster, konnte sie für die kommende Saison eine sensationelle Schau mit Werken von William Turner zusammenstellen. Und dieser ist nicht weniger als der bedeutendste bildende Künstler Englands. Seine Werke sind die Ikonen der Landschaftsdarstellung schlechthin. Keiner hat wie er die Sicht auf Berge, Wasserfälle, Täler, Schlösser, Kirchen und das Meer nachhaltiger geprägt wie er. Unermüdlich unterwegs in England, Schottland und Wales, später auch in Europa, porträtierte er mit unnachahmlicher Präzision und Empathie Landschaften und Naturphänomene. Turner verstand es, mit ungemein entwickeltem technischen Können, Rauch, Nebel, Wolken, Licht, Gewitter oder windbewegte Pflanzen und Wellen als dramatisierende Elemente in die Bilder zu setzen.