Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das vermutlich letzte Gemälde von Leonardo da Vinci zeigt Johannes den Täufer als himmlischen Wegweiser und Vorläufer Christi © KK

Bob Dylan, erst gestern zu Gast in der Innsbrucker Olympiahalle, lässt in einem seiner berühmten Songs einen sterbenden Soldaten an die Himmelstür klopfen („Feels like I’m knockin’ on heaven’s door“) und gibt damit der Hoffnung Ausdruck, dass wir eines Tages nicht in einer tristen Unterwelt enden werden, so wie es die alten Griechen glaubten, sondern in einem freudvollen Paradies. Eine ähnliche Überzeugung formulierte die ORF-Journalistin Renata Schmidtkunz in ihrem aktuellen Buch „Himmlisch frei!“: „Ich verorte das Göttliche natürlich oben (...) Nach oben zu denken und zu schauen ist immer eine gute Perspektive, weil sie meinen Blickwinkel und damit auch mein Denken und Fühlen erweitert. Wenn ich nach oben sehe, sehe ich Unendlichkeit.“

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.