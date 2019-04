Kassel Umstrittener documenta-Obelisk wird aufgebaut

In Kassel hat der Wiederaufbau des umstrittenen documenta-Kunstwerks Obelisk begonnen. Am Donnerstag stellten Arbeiter die ersten Teile der 16 Meter hohen Säule am Rande der Innenstadt auf. Der Obelisk des nigerianisch-amerikanischen Künstlers Olu Oguibe war eines der bekanntesten Werke der documenta 14 vor zwei Jahren.