Der Maler Wolfgang Hollegha © Wolf

Die ersten Bilder von Wolfgang Hollegha sah ich als Mittelschüler. 1967 im Forum Stadtpark. Die erste große Personale des Kärntners in Graz. Der schon damals, mit 38, „der Hollegha“ war. Ein Künstler, der seit Anfang der 1950er-Jahre auf sich aufmerksam gemacht hatte. Als Mitglied der Hundsgruppe, der solch unterschiedliche Kunst-Charaktere angehörten wie die späteren Wiener fantastischen Realisten Arik Brauer, Anton Lehmden und Ernst Fuchs. Als Viertel der Malergruppe St. Stephan. Die anderen Viertel hießen Josef Mikl, Markus Prachensky und Arnulf Rainer. Ein Maler, der schon in ganz Europa ausgestellt hatte. Und, ja, sogar in Amerika.