Neue Schau über Gewalt"Hate Speech" im Grazer Künstlerhaus

Still aus "Sweat" von Candice Breitz (2018). © Courtesy KOW, Berlin

Eine Frau in blauem Minikleid stolziert über die Partymeile in Myrtle Beach im US-Bundesstaat South Carolina. Vor dem Gesicht trägt sie eine verspiegelte Maske. Es dauert nicht lange, bis die sich lasziv bewegende Spaziergängerin angestänkert wird. Es kommt zu – verbaler – sexueller Aggression, immer wieder wird angezweifelt, dass sich hinter der Maske eine Frau verbirgt. Leute werfen mit Getränken, die Frau lässt alles über sich ergehen. Irgendwann wird es gewalttätig, eine Passantin stößt sie ziemlich brutal zu Boden. Sie bleibt liegen, Umstehende filmen das Geschehen.

Ryan Gander, "2000 year collaboration" (The Prophet), 2018. © (c) Aurélien Mole/Courtesey Collection Lin Li

Mit dem Kurzfilm „American Reflexxx“ ist der US-Künstlerin(die sich hinter der Maske verbarg) und der Regisseurin2015 ein beeindruckendes Sozialporträt gelungen. Ein duldsam leidender Mensch, umringt von Hass. Coates hat später erzählt, dass die Umstehenden gemeint hätten, die Frau habe es herausgefordert: „So reden Vergewaltiger über ihre Opfer.“Die feministische Künstlerin Signe Pierce , die sich selbst als „reality artist“ begreift, weil die Realität ihre Leinwand sei, ist mit zwei Arbeiten im Künstlerhaus vertreten. Die Schau behandelt, wie sich das Verhältnis von Intimität und Öffentlichkeit in einer digitalisierten Welt neu ordnet. „Hate Speech“, die verhetzende „Hassrede“, mit der das Internet-Zeitalter die Grenzen der freien Meinungsäußerung empfindlich strapaziert, bildet den begrifflichen Aufhänger für eine Schau, die sich mit digitalen Repräsentationen des Realen, beziehungsweise mit der Aufweichung der Grenzen zwischen real und virtuell beschäftigt. Paradigmatisch in den Werken der US-Künstlerin, deren Youtube-Videos ein einziges Thema haben: sie selbst.Während(USA) nahe am Ausstellungsmotto bleibt und von Misogynie getränkte Originalzitate Donald Trumps zu Musik der Pet Shop Boys collagiert und die Wienerindie Boulevardisierung der Politik als Thema aufgreift, beschäftigen sich andere feministisch geprägte Arbeiten auch mit den Folgen von „Hate Speech“.(Südafrika) fordert in ihren Interviews mit Sexarbeiterinnen zur Gegenrede in hyperrealer Großaufnahme auf. Und(Argentinien) Sperma-Bilder sind eine plakative Reaktion auf die gängige Demütigung von Frauen in der Netzpornografie.Hass und Erniedrigung beherrschen unseren digitalen Kapitalimus und sein Humankapital. Doch es gibt Hoffnung: In einem fast leeren Raum lässt der Briteeine kleine Kreatur aus einem Mauseloch die Stimme der Vernunft erheben. Ein zartes, unscheinbares Wesen appelliert an die Menschlichkeit, mit der Stimme der neunjährigen Tochter des Künstlers.