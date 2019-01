Facebook

Banksy zugeschriebenes Werk in Paris aus Bataclan gestohlen © APA (AFP)

Aus der Pariser Konzerthalle Bataclan ist eine Tür mitsamt einem dem Streetart-Künstler Banksy zugeschriebenen Graffiti gestohlen worden. Das teilte das Bataclan, in dem im November 2015 bei einem Terroranschlag 90 Menschen getötet worden waren, am Samstagabend via Twitter mit. Man sei sehr traurig.

Banksys im Juni entstandenes Werk, ein Symbol der Erinnerung, das allen gehöre - Ortsansässigen, Parisern, Bürgern aus aller Welt - sei gestohlen worden. Laut Medienberichten wurde die Tür von Dieben in der Nacht auf Samstag mit einem Lastwagen abtransportiert.

L’œuvre de @originaIbanksy hommage aux victimes du 13/11 a été volée. pic.twitter.com/FMHoobzRXm — Bataclan (@bataclan_) 26. Januar 2019

Ob das Bild tatsächlich von Banksy stammt, ist nicht unzweifelhaft gesichert. Der Künstler selbst hat allerdings auf seinem Instagram-Account das Bild Ende Juni 2018 veröffentlicht. Im Juni 2018 waren daneben noch weitere Werke in Paris aufgetaucht, die Banksy zugeschrieben werden, sie thematisierten vor allem die Flüchtlingskrise. Das nun gestohlene Werk, hergestellt mit Schablone und weißer Farbe, zeigt eine traurig wirkende, nach unten blickende junge Frau mit schwarz-weißem Schleier.

Das Bataclan erklärte, das Werk sei ein Tribut an die Opfer des 13. Novembers 2015. Es war laut Nachrichtenagentur AFP an einer Tür aufgesprayt, durch die viele Zuschauer bei dem Anschlag entkommen seien. Bei einer Attentatsserie in Paris hatten Extremisten insgesamt 130 Menschen getötet. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) reklamierte die Taten für sich.

Banksys Identität gibt noch immer Rätsel auf. Bekannt ist, dass er aus Bristol stammt und Ende der 1990er-Jahre nach London kam. Einen Namen machte er sich mit seinen gesellschaftskritischen und meist kontroversen Motiven. Seine Graffiti erscheinen meist überraschend, manchmal gibt er Hinweise auf seine Urheberschaft.

Phantom der Grafitti-Szene: Wer ist Banksy? Angefangen hat Banksy vor mehr als 25 Jahren in Bristol: damals besprühte er Züge und Häuserwände. Dieses Werk stammt vom letzten Jahr, es war Teil der Ausstellung "Better Out Than In" in New York. In Paris sind jetzt wieder sechs neue Street-Art-Bilder aufgetaucht, die von Banksy stammen sollen. Experten vermuteten hinter den Motiven eine Kritik an der Flüchtlingspolitik der französischen Regierung.



(c) APA/AFP/PHILIPPE LOPEZ (PHILIPPE LOPEZ) Auch in der Nähe der Universität Sorbonne wurde ein mutmaßlicher Banksy entdeckt: Das Kunstwerk zeigt einen Mann, der eine Säge hinter seinem Rücken versteckt und mit der anderen Hand einem Hund einen Knochen hinhält - dem Hund fehlt ein Stück eines Vorderbeins. (c) APA/AFP/PHILIPPE LOPEZ (PHILIPPE LOPEZ) US-ART-STREET-BANKSY Bereits im März ist in New York ein echter Banksy aufgetaucht: An der Fassade eines zum Abriss bestimmten Gebäudes im Süden Manhattans tauchte eines von Banksys bekannten Bildern einer Ratte auf, die im Ziffernblatt einer Uhr an der Hauswand zu rennen scheint (die Uhr ist Teil der Fassade). APA/AFP/ANGELA WEISS (ANGELA WEISS) Seine Werke gingen um die Welt, seine Identität blieb bislang unerkannt. Auch in Dover (Südengland) tauchte schon ein Banksy auf. Es zeigt einen Arbeiter, der an einem EU-Stern mit dem Hammer herumwerkt. Wer Banksy tatsächlich ist, darüber wird seit Jahren gerätselt. Eine Theorie ist, dass es sich bei Banksy um Robert Del Naja (rechts), Frontmann von Massive Attack, handelt. APA/AFP/MAYA HAUTEFEUILLE Am Eingang des Asyllagers im nordfranzösischen Calais befindet sich diese Arbeit von Banksy. Ein viel fotografiertes Werk ist diese Arbeit von Banksy gegenüber der französischen Botschaft in London. Diese Arbeit aus dem Jahr 2015 steht auch in Calais und thematisiert ankommende Migranten. Mittlerweile ist das Kunstwerk von Plexiglas geschützt. Krieg, Faschismus oder das übermäßige Konsumverhalten der Gesellschaft geben ihm seit Jahrzehnten genug Stoff für seine Arbeit. Und eines passiert nie: seine Arbeiten bleiben niemals unkommentiert oder belanglos. Sie werden kontrovers diskutiert. Wie diese Arbeit von der West Bank in Betlehem, aufgenommen 2006 zeigt. Aufsehenerregend zuletzt: die Schau "Dismaland" eine Parodie auf Disneyland Nachfolgend weitere Werke von Banksy. 1/27