Mit "Once in a Lifetime" wurde die Schau zu Beginn tituliert - und diese einmalige Chance im Leben ist nun vorbei: Heute Nacht endet die Sensationsschau von Pieter Bruegel.

Spekatulär: die Bruegel-Schau im Wiener KHM © APA/AFP/JOE KLAMAR (JOE KLAMAR)

Große Bruegel-Schau im KHM geht mit Nachtöffnung ins Finale

Am letzten Wochenende auch von 18.30 Uhr bis 1 Uhr früh geöffnet

Wien (APA) -

Der Höhepunkt des Ausstellungsjahres 2018 geht heute Nacht ins Finale: Heute endet die große Werkschau von Pieter Bruegel dem Älteren im Kunsthistorischen Museum (KHM). Am letzten Wochenende der Schau öffnet das KHM dafür zusätzlich von 18.30 Uhr bis 1 Uhr früh seine Tore. Die Zeitfenster-Tickets für die beiden Sonderöffnungs-Abende waren ausschließlich im Vorverkauf erhältlich.

Bei der weltweit größten Ausstellung der Werke von Pieter Bruegel dem Älteren werden seit vergangenem Oktober rund drei Viertel der erhaltenen Gemälde des flämischen Meisters und etwa die Hälfte seiner noch existierenden Zeichnungen und Drucke ausgestellt. Bruegel (um 1525/1530-1569) gilt als wichtigster Vertreter der flämischen Malerei des 16. Jahrhunderts und ist vor allem für seine Darstellungen des bäuerlichen Lebens bekannt. Das KHM hat für die Werkschau anlässlich des 450. Todestages des Malers mit 26 öffentlichen und zahlreichen privaten Leihgeber zusammengearbeitet.

Kunsthistorisches Museum Wien: Die Bilder der Bruegel-Schau Der "Turmbau zu Babel" aus Rotterdam ist eine Ergänzung zur Variante des Gemäldes aus dem Kunsthistorischen. Gemalt nach 1563. Museum Boijmans Van Beuningen. Museum Boijmans Van Beuningen, Foto: Studio Tromp "Die großen Frische fressen die kleinen". Kupferstich von 1557 von Pieter van der Heyden nach Pieter Bruegel d. Ä. Albertina Wien Albertina Wien "Der Triumph des Todes", gemalt vermutlich nach 1562. Museo Nacional del Prado (c)Museo Nacional del Prado/Baztan Lacasa Jose "Die Anbetung der Könige im Schnee", 1563. Bundesamt für Kultur, Sammlung Oskar Reinhart "Am Römerholz", Winterthur Sammlung Oskar Reinhart "Am Römerholz", Winterthur "Maler und Kenner", Selbstbildnis von Pieter Bruegel d. Ä. 1566. Albertina Wien Albertina Wien "Dulle Griet", 1563. Leihgabe des Museum Mayer van den Bergh Antwerpen Museum Mayer van den Bergh "Kampf zwischen Fasching und Fasten", 1559. Kunsthistorisches Museum Wien KHM Museumsverband "Kinderspiele", 1560. Kunsthistorisches Museum Wien KHM-Museumsverband "Die Heimkehr der Herde", 1565. Kunsthistorisches Musuem Wien. KHM Museumsverband "Der Vogeldieb", 1568. Kunsthistorisches Museum Wien. KHM Museumsverband "Die Kreuztragung Christi" 1564. In Wien ist das Gemälde ohne Rahmen im Raum ausgestellt, um das Eichenholz auf dem Bruegel malte, zu zeigen. Kunsthistorisches Musuem Wein. KHM Museumsverband "Der Turmbau zu Babel", 1563. Die Wiener Variante des Motivs. Kunsthistorisches Museum Wien. KHM Museumsverband "Bauernhochzeit", um 1567. Kunsthistorisches Museum Wien KHM Museums verband "Bauerntanz", um 1568. Kunsthistorisches Museum Wien KHM Museumsverband "Der düstere Tag", 1565. Kunsthistorisches Museum Wien KHM Museumsverband "Die Jäger im Schnee", 1565. Kunsthistorisches Museum Wien KHM Museumsverband "Die Bekehrung Pauli", 1567. Kunsthistorisches Museum Wien KHM Museumsverband "Die Heuernte", 1565. Leihgabe der Lobkowicz Collections im Palais Lobkowicz, Prager Burg. Prag, The Lobkowicz Collections "Die Anbetung der Könige", 1564. Leihgabe der National Gallery, London The National Gallery London "Der Hafen von Neapel", 1569. Leihgabe aus Rom, Galleria Doria Pamphilj Rom, Galleria Doria Pamphilj "Zwei angekettete Affen", 1562. Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie Staatliche Museen zu Berlin/Christoph Schmidt 1/21