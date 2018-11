Facebook

Wer kennt diese Männer? © (c) APA/LPD WIEN (UNBEKANNT)

Pierce Brosnan ist nicht zu fassen. Im Kinofilm „Die Thomas Crown Affäre“ (1999) stiehlt der Gentleman, um seinem Leben als Wall-Street-Millionär mehr Nervenkitzel zu geben, auf raffinierte Weise ein 100 Millionen Dollar teures Gemälde von Claude Monet aus dem New Yorker Metropolitan Museum of Art.



Die drei Täter im Wiener Dorotheum mussten keine Gentlemen und gar nicht raffiniert sein, aber kaltschnäuzig: Laut Polizeibericht betraten drei Unbekannte am Montag um 17.15 Uhr das Auktionshaus im 1. Bezirk und dürften sich gezielt zu dem im 2. Stock zur Voransicht ausgestellten Landschaftsgemälde von Auguste Renoir begeben haben, das gestern hätte versteigert werden sollen. Schätzwert von „Golfe, mer, falaises vertes“ ("Strand, Meer, grüne Klippen", 24 x 30 cm) aus dem Jahr 1895, das einen kleinen flüchtigen Küstenstreifen zeigt: 120.000 bis 160.000 Euro.



Nach Informationen der APA nahm das Trio das Bild einfach aus dem Rahmen, wobei stiller Alarm ausgelöst wurde. Letzteres wurde seitens der Polizei weder bestätigt noch zurückgewiesen; als diese von dem Coup erfuhr und am Tatort eintraf, hatten sich Täter und Beute schon in Luft aufgelöst.



„Es dürfte sich um Profis handeln“, sagte Patrick Maierhofer, Sprecher der Wiener Polizeidirektion. Bilder der Überwachungskameras zeigen drei sportlich wirkende Männer, zwei davon haben größere Einkaufstaschen bei sich. Ob darin das Renoir-Gemälde verstaut war, ist unklar. Gesichert ist laut Polizei, dass die Verdächtigen das Gebäude über verschiedene Ausgänge verlassen haben.

