Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Andy Warhol und seine 'schwarze' Marilyn © Farinha / Camera Press / picturedesk.com (Jos� Farinha)

Da sahen nicht nur einige Künstler ganz schön rot, als der Deal ruchbar wurde. Erbost wurde die Frage gestellt: Kann ein Künstler eine Farbe besitzen? Ja, kann er und ja, tut er. Der indisch-britische Künstler Anish Kapoor hat im März 2016 die exklusiven künstlerischen Rechte an einer Farbe gekauft, die als das schwärzeste Schwarz der Welt gilt. Der Name: Vantablack. Von der britischen Firma Surrey NanoSystems vor allem für militärische Zwecke erfunden, unter anderem werden damit Tarnkappenbomber bestrichen. Das Resultat: Aufgetragen verliert die Farbe jegliche Kontur, Objekte werden als zweidimensional wahrgenommen. Diese Sinnestäuschung wurde im August einem Museumsbesucher in Porto schmerzlich bewusst: Schwarzmaler Anish Kapoor hat ein zweieinhalb Meter tiefes Loch mit Vantablack ausgekleidet. Ein Museumsbesucher erkannte weder Tiefe noch Konturen und glaubte, über eine Fläche gehen zu können. Konnte er nicht.



In Vantablack wurde die Eigenschaft der unbunten Farbe Schwarz auf die Spitze getrieben: Der Mensch nimmt Schwarz als schwarz wahr, weil es einen Großteil der Lichtwellen schluckt und für das verarbeitende Auge keine Informationen retourschickt. Im Gegensatz zu Weiß, hier wird ein Großteil des Lichtspektrums reflektiert. Was bleibt, ist eine Sinnesempfindung: Schwarz ist die Abwesenheit von sichtbarem Licht. Vantablack ist hier der Goldstandard: Die Folie, auf der winzige, gerichtete Karbon-Nano-Röhrchen platziert sind, nimmt 99,965 Prozent der Lichtstrahlung auf. Auch wenn Goethe es philosophisch gemeint hat, ganz falsch lag er nicht: Für ihn war Schwarz eine „Unfarbe“ der Finsternis, die das Auge als Mangel empfindet.

Vantablack ist in seinen Händen: Anish Kapoor Foto © (c) AP (Matt Dunham)

Dieser Mangel weist jedoch eine Vielfalt auf, mit der kaum eine andere Farbe mithalten kann. Emotional führt sie uns gewaltig an der Nase herum: Sie verschafft uns gleichermaßen Ruhe und wie Aufregung. Die beruhigende Dunkelheit, die sich wie ein Kokon um den Einschlafenden legt. Zieht aber die finstere Nacht herauf, schon rotiert das Gehirn, das alles auspackt, was in der dunklen Kiste drinnen ist: Teufel und Tod, Gespenster und Grusel. Willkommen am Schwarzmarkt der dunklen Mächte.

Vantablack von Surrey NanoSystems Foto © Surrey NanoSystems Das Dunkle, das Düstere, Trauer und Traurigkeit, diesen Nimbus wird die unbunte Farbe in unseren Breitengraden schwer los, das klebt wie Pech an ihr. Dabei war Schwarz lange davor kein modisches Symbol eines kurzfristigen gesellschaftlichen Rückzugs, sondern eine höchst elitäre Angelegenheit, auch, weil die Herstellung von schwarzer Kleidung aufwendig und deshalb teuer war. Philipp der Gute von Burgund trug Anfang des 15. Jahrhunderts nach dem politischen Mord an seinem Vater nur noch Schwarz. Nicht nur innerhalb der Familie, sondern beinahe der ganze Adel Europas folgte dem Beispiel. Das spanische Hofzeremoniell wurde unter Kaiser Karl V. und dessen Bruder Ferdinand I. auch für Österreich zur Königsdisziplin, die sich immerhin bis zu Joseph II. halten sollte. Schwarz übernahm hier die Rolle der Erhabenheit, der Disziplin und der Würde.

Aber nicht, dass es dem Prunk geschadet hätte: Er fand in der Wahl des Materials seinen Niederschlag. Und noch eine Eigenschaft von Schwarz war nicht ganz unvorteilhaft: Schwarz verleiht anderen Farben einen besonderen Glanz, vor allem wenn es sich dabei um Gold handelt. Wie übrigens nicht jede schwarze Katze gleich ein Panther ist, war auch nicht jedes schwarze Kleid unbedingt ein Ausdruck der Trauer: So ist etwa das schwarze Hofkleid der Kaiserin Elisabeth, das in der Wagenburg ausgestellt ist, ein Festkleid, das dem schwarzen Frack entspricht.

Erfand das 'Kleine Schwarze': Coco Chanel Foto © ORF

Bei Schwarz schwingt immer auch der Nimbus des Rebellentums mit: Man stelle sich Rock ’n’ Roll in Quietschbunt vor, das wäre tatsächlich nicht nur für das Auge unerträglich. Auch hier haben wir wieder diese Form der Janusköpfigkeit: Seit dem Frühmittelalter tragen Nonnen und Mönche Schwarz, bis heute ist es die Alltagsfarbe von Priestern. Und doch ist sie auch Dienstkleidung am anderen Ende des spirituellen Spektrums – man muss nicht unbedingt die Satanisten heraufbeschwören, aber die Vertreter von Heavy Metal und Gothic haben nicht unbedingt die Bibel am Nachttisch liegen. Nicht zuletzt steht Schwarz in China für die Konterrevolution.



Ausbrechen, nicht anpassen, war der Subtext von Schwarz in der Mode des 20. Jahrhunderts. Mussten sich Witwen zu früheren Zeiten fast ihr ganzes Leben lang verhüllen, so brachten die Modedesigner Coco Chanel und Hubert de Givenchy mit schwarzer Kleidung eine bis dato nicht gekannte Offenheit und Selbstbestimmtheit in die Mode. Das kleine Schwarze, ein Etuikleid, das Chanel zum ersten Mal 1926 präsentierte, gilt auch noch heute als Inbegriff von Eleganz. Jahrzehnte später sollte de Givenchy dem Kleid noch einmal einen Booster verleihen, indem er 1961 seine Lieblingskundin Audrey Hepburn im Film „Frühstück bei Tiffany“ damit ausstattete.

Doch Glamour hat immer seinen Preis. Das ist auch der Grund, warum Andy Warhol die Leinwand-Ikone Marilyn Monroe nicht nur bunt, sondern in Schwarz und Grautönen abgebildet hat. Das Bunte, das schrill und auch ohne Ton sehr laut sein kann, hat immer seine Schattenseiten, die nur allzu gerne übertüncht werden. Doch was für die einen die Farbe der Melancholie ist, ist für andere eine Quelle des Glücks, wie für den französischen Maler und Grafiker Pierre Soulages. Von Jugend an fand sich auf seiner Malerpalette nur Schwarz. Legendär seine überlieferte Antwort auf die Frage, was er gerade mit Tuschestrichen auf ein Blatt Papier male: „Eine Schneelandschaft.“

Black Beauty: Paradiesvogel Foto © GRÖNVOLD/WIKIPEDIA Nichts ist so, wie es scheint, das könnte man auch von den Paradiesvögeln denken, denn nicht alle Exemplare entsprechen einem fliegenden Regenbogen. Einige Vögel, darunter der Wahnesparadiesvogel, sind einzigartig in der Tierwelt: Ihr Gefieder bringt das tiefste Schwarz im ganzen Tierreich hervor. Das Schwarz entsteht nicht wie üblich durch Melanin, sondern durch eine besondere Form der Struktur. Der Hintergrund: Schwarz lässt den Rest der Farben leuchten. Womit wieder bewiesen wäre, dass auch das Paradies über dunkle Ecken verfügt. Über schöne, dunkle Ecken, wohlgemerkt.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.