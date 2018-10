Die Malerin war ein Superstar, das Bild ist ein Meisterwerk: „Lucretia“ von Artemisia Gentileschi wird am Dienstag in Wien versteigert.

"Lucretia" von Artemisia Gentileschi wird am Dienstag versteigert © Dorotheum

Eines kann Mark MacDonnell mit ziemlicher Sicherheit ausschließen: Bei der anstehenden Herbstauktion wird kein Bild öffentlich geschreddert. Spannend wird es auch ohne Banksy, wenn ab Dienstag im Dorotheum in Wien alte Meister unter den Hammer kommen. Wobei eines der Aushängeschilder von einer Meisterin geschaffen wurde: von der Barockmalerin Artemisia Gentileschi. MacDonnell, im Haus der Experte für alte Meister, erzählt nicht ohne Stolz die ungewöhnlichen Umstände rund um das Bild: „Seit 150 Jahren ist das Bild in Privatbesitz und wurde nie öffentlich ausgestellt.“ Seine Begeisterung ist nachvollziehbar, denn das Bild, das dort im Ausstellungsraum alles überstrahlt, ist nicht nur umwerfend, sondern haut einen regelrecht um. Es ist die Dynamik, die vom Bild und seiner zentralen Bewegung ausgeht: Das, was man hier sieht, ist keine Dolchstoßlegende, sondern die Legende von einem Dolchstoß. Ein Sujet, das seit Jahrhunderten in der Kunstgeschichte das Bild einer Frau abbildet, die für ihre Tugendhaftigkeit gerühmt wurde: Lucretia.

Der Überlieferung zufolge, wird sie im 6. Jahrhundert vor Christus in Rom von einem Freund ihres Mannes vergewaltigt. Sie, die als personifizierte Tugend gilt, ruft Ehemann und Vater zur Rache auf nimmt sich mit einem Dolch das Leben. Artemisia Gentileschi hat das Bild, so Experte, zwischen 1640 und 1645 angefertigt. Komposition und Umsetzung zeugen vom außergewöhnlichen Können der Künstlerin. Doch da ist noch mehr, das ihre Bilder – nicht selten Frauenakte – mit einer ungemeinen Spannung auflädt. Es sind starke Frauen, wehrhafte Frauen, die sie darstellt.Das zeigt sich nicht nur an der „Lucretia“, sondern auch an einem ihrer berühmtesten Bilder: „Judith und Holofernes“, das genau die Enthauptung des Holofernes, der Judith vergewaltigen wollte, zeigt. Ein brutal-blutiges Spektakel, in dem Judith als selbstbewusste Akteurin das Schwert führt. Seit Jahren stehen bei der Künstlerin die Fragen im Raum: Wie viel ist Aufarbeitung, wie viel ist Auftrag, wie sehr hat ihre Geschichte, die Ausführung ihrer Figuren, ihrer Kompositionen beeinflusst? Denn Gentileschi selbst wurde als Jugendliche während ihrer Ausbildung von einem befreundeten Maler ihres Vater vergewaltigt. Nach dem schmachvollen Prozess, in dem sie zur Wahrheitsfindung gefoltert wurde, zog die Römerin nach Florenz. Dort stieg sie zum Superstar auf, erlangte auch die Gunst der

"Judith und Holofernes" von Artemisia Gentileschi (1614–1620) Foto © KK



Die Jahrhunderte danach geriet sie in Vergessenheit, seit ein paar Jahren ist sie bei Sammlern und Museen wieder am Radar. Im Vorjahr hat die Londoner National Gallery eines ihrer Selbstporträts um knapp vier Millionen Euro gekauft. Vielleicht schlägt am Dienstag auch ein Museum zu. Zu wünschen wäre es, denn es wird Zeit, dass auch die Meisterinnen gut sichtbar ihren Platz einnehmen.

Die Herbstauktionen Im Dorotheum finden die Herbstauktionen von 23. bis 25. Oktober statt. Die „Lucretia“

(Schätzwert 500.000 bis 700.000 Euro) wird am Dienstag versteigert. Daneben kann man auch mit Anthonis van Dycks „Porträt einer Edeldame mit Papagei“ aufwarten.

Alle Bilder und Infos unter:

www.dorotheum.com



Auch das Auktionshaus im Kinsky hält vom 23. bis 24. Oktober seine Auktionen für Alte Meister und Bilder des 19. Jahrhunderts ab. Zu den Highlights zählen unter anderem zwei Kinderbildnisse von Erzherzog Maximilian und Erzherzogin Elisabeth.

www.imkinsky.com

