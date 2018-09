Facebook

Leopold Musuem: Egon Schieles Gemälde in Dialog mit einer Skulptur von Louise Bourgeois © (c) Leopold Museum/Foto: Lisa Rastl

Jahresregent Egon Schiele, dessen 100. Todestag Ende Oktober ansteht, wirkt im Leopold Museum natürlich weit über 2018 hinaus. Das liegt einerseits an der umfangreichen Sammlung des Hauses mit Arbeiten des Künstlers, aber auch an der Verlängerung der Jubiläumsschau. Bis Mitte März kommt man so in den Genuss einer zeitgenössisch aufgeladenen Version, der man den Beinamen "reloaded" verpasst hat.

Und das aus gutem Grund: Die Kuratoren Verena Gamper und Diethard Leopold haben Werke von neun zeitgenössischen Künstlern ausgewählt, die sie mit zentralen Bildern oder ganzen Themenkomplexen von Schiele in einen Dialog treten lassen. Schon bisher habe man die im März eröffnete Ausstellung immer wieder adaptiert - nicht nur aus konservatorischen Gründen einiger Blätter, wie Direktor Hans-Peter Wipplinger erklärte. "Sondern auch, weil wir nicht unser ganzes Pulver in den ersten Monaten verschießen wollten."

Nun begegnet man in den neun Themeninseln auch Persönlichkeiten wie Rudolf Polanszky, Elisabeth von Samsonow oder Tadashi Kawamata. "Wir sind sehr interessiert daran, die Schubladisierung aufzubrechen", betonte Wipplinger angesichts dieser Gegenüberstellungen, für die dieser Begriff eigentlich zu kurz greift. "Es entstehen letztlich wunderbare Silberfäden - mal sehr subtil, dann wieder provokativ." Letzteres sei etwa bei Sarah Lucas der Fall, deren Figur "Tracey" die Frauenbilder Schieles geradezu konterkariert. Die sexuell aufgeladene Note wird bei ihrer Reduktion auf Beine und Brüste zum Klischee, das den objektifizierenden Blick entlarvt und zur Diskussion stellt.

"Was kann man zu Schiele hinzufügen?"

Bei einem so gut erforschten und im Kunstgeschehen präsenten Künstler wie Schiele müsse man sich zwangsläufig die Frage stellen: "Was kann noch hinzugefügt werden? Wie kann ein frischer Blick gelingen?" Als Antwort haben die Kuratoren eine "Injektion" identifiziert, die "minimal invasiv" vonstattengegangen sei. "Es ging uns dabei nicht um eine formal-ästhetische Nähe, sondern Positionen, die die jeweilige Thematik verstärken oder konturieren - auch durch Reibung", so Gamper. Leopold verwies wiederum darauf, dass es bereits der dritte Dialog zwischen Werken Schieles und zeitgenössischen Künstlern im Haus ist. Auch diesmal sei "etwas hinzugekommen, das die Themen in unvorhergesehen Richtungen ausfaltet".

Ein gutes Beispiel dafür ist das Triptychon von Maximilian Prüfer: Seine "Krähe" zeigt sich als großformatige Erinnerung an das titelgebende Tier, von dem einerseits nur die Umrisse nachhallen, andererseits sich daran labende Fliegen und Larven ihre Spuren hinterlassen haben. Dem wurde Schieles "Rabenlandschaft" beigestellt, womit sich Vergangenes und Künftiges die Hand geben. Die Selbstdarstellung des Malers greift wiederum Jürgen Klauke in seiner Bildserie "Self-Performance" auf: In den 13 Exemplaren dieser Fotoarbeit spielt er mit Sexualität, Identität und Maskerade, wobei die Überzeichnung bestens zu Schieles Expressivität im Körperlichen passt.

Schließung wegen Dachausbaus im MuseumsQuartier

All das lässt sich nun bis 10. März erkunden, abgesehen von einer kurzen Unterbrechung, muss das Leopold Museum von 5. November bis 5. Dezember doch aufgrund des MQ-Dachausbaus schließen. Die Arbeiten an der frei zugänglichen Terrasse mit gläsernem Veranstaltungsraum, der auf den Namen "Libelle" hört, nutzt man aber auch in den eigenen vier Wänden. Immerhin weise das Haus nach 17 Jahren und mehr als fünf Mio. Besuchern auch einige "Abnützungserscheinungen" auf, so Wipplinger. Daher will man bei der Wiedereröffnung Anfang Dezember im wahrsten Sinne des Wortes in neuem Licht erstrahlen: Neben der Erneuerung der Lichtanlage und sicherheitstechnischen Adaptierungen wird zudem im Foyer-, Kassa- und Shopbereich Hand angelegt.