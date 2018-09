Nicht in der Vielfalt verloren: Eine Repolitisierung von Kunst ist Kennzeichen der „Volksfronten“ beim steirischen herbst in Graz. Ein erster Überblick über den Ausstellungsparcours - und die wichtigsten Termine für heute Samstag.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

„Stimmen des unsterblichen Absichtsfeldes“ im Volkshaus Graz © sth/Liz Eve

Schräge Jodeltöne empfangen die Besucher in der Grazer Helmut-List-Halle. Sie stimmen auf Irina Korinas raumgreifende Installation „Schnee von Gestern“ ein, für die die Moskauer Künstlerin riesige Aufblasskulpturen im Raum platzierte. Birken, Schnee, eine seltsame Pyramide, ein Gewässer stellen diese luftbetriebenen Objekte dar. Sie erinnern an Vergnügungsparks und Einkaufszentren, an Hupfburgen und lustig tanzende Aufblasmännchen, jene tristen Symbole unserer kapitalistischen Freizeit-Pseudoparadiese. Korina überführt Elemente der „Heimat“, die man häufig mit der jeweiligen Natur in Verbindung bringt („unsere Berge“, „unsere Flüsse“) in ein Setting von extremer Künstlichkeit.