Zwei weitere UNESCO-Welterbestätten in Deutschland

In Deutschland gibt es zwei weitere Welterbestätten: Das zuständige Komitee der UN-Kulturorganisation UNESCO hat bei seiner Tagung im Golfemirat Bahrain den Naumburger Dom in Sachsen-Anhalt und die archäologische Grenzlandschaft von Haithabu und dem Danewerk in Schleswig-Holstein neu in die Welterbeliste aufgenommen.