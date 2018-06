Ausstellung"Der Canalettoblick" im Belvedere

Facebook

"Es ist eine Ikone der Kunstgeschichte, der Wiener Stadtgeschichte und heute ein Reizwort", bekundete Generaldirektorin Stella Rollig bei einer Presseführung. "Sie werden aber weder in der Ausstellung noch von uns ein Urteil bekommen". Erst am Dienstag entschied die UNESCO, das Welterbeprädikat dem Wiener Zentrum zunächst nicht abzuerkennen, ausgestanden ist die Debatte rund um die Höhe des geplanten Wohnturms am Heumarkt aber längst nicht.

Der Blick auf "Wien, vom Belvedere aus gesehen", 1760 von Bernardo Bellotto ("Canaletto"genannt) gemalt und seither Vorbild für zahlreiche Stadtansichten, wurde im Heumarkt-Streit nicht selten bemüht, um wahlweise die Verschandelung oder auch die Belebung des Stadtbildes durch das Bauprojekt zu illustrieren. "Jede Stadtdarstellung ist interessensgetrieben", fasst Rollig die Conclusio der Schau zusammen, die bereits dem Ursprungsbild nachweist, es mit der tatsächlichen Abbildung nicht ganz so genau genommen zu haben.

Bellottos Gemälde selbst ist freilich im Kunsthistorischen Museum und kann aus restauratorischen Gründen auch nicht von dort weg, am Entstehungsort behilft man sich nun mit einem doppelten Live-Feed: Vom Gemälde und vom Vorbild 258 Jahre später, einer Video-Aufnahme aus dem Fenster des Obergeschoßes. Dort kann man die historische und heutige Perspektive auch mittels Augmented Reality verschmelzen.

Die topografisch reizvolle Blickachse über die barocken Gärten zur Silhouette der Stadt hat eine Kunstgeschichte für sich selbst geschrieben. Carl Moll wählte sie zum Hintergrund für ein Fruchtstillleben, Koloman Moser nutzte das Motiv für eine Vignette, Tina Blau malte es pastos auf Holz, Gerhart Frank dekonstruierte es bei seiner Rückkehr nach dem Zweiten Weltkrieg in einer Serie, Kiki Kogelnik posierte in den 1960ern davor mit Schaumstoffpuppen, Erich Lessing lichtete es bei der Staatsvertragsunterzeichnung ab - die ganze Flucht des Belvederegartens gefüllt mit euphorischen Bürgern.

Wie mit dem Sujet in der medialen und von Bildern angetriebenen Debatte um das Heumarkt-Areal umgegangen wurde, das zeigt der hinterste Raum der Ausstellung mit Zeitungsausschnitten, Renderings und Grafiken. Der Turm wird von Gegnern als Schreckgespenst, von den Machern als moderne Bereicherung der Wiener Skyline inszeniert, mittels Farbe, Kontrast und Perspektive. Den Strategien der Maler und Vedutisten nicht ganz unähnlich - wenn auch mit direkteren Implikationen. Als wissenschaftliche Einrichtung wolle man der Debatte "Grundlagen liefern", so Rollig.

Dass Wien das gleiche Schicksal ereilen könnte wie Dresden, dessen Elbtal aufgrund der Waldschlößchenbrücke der Welterbe-Status 2009 aberkannt wurde, wäre zumindest kunsthistorisch ein Treppenwitz: schließlich sorgte Bellotto selbst auch in Dresden für einen "Canalettoblick", mit einem ikonischen Gemälde, das vom rechten Elbufer auf Hof- und Frauenkirche blickt.