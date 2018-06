Kooperation Akademie und KHM: Alter Kontrabass und neuer Kontrakt

Die Akademie der bildenden Künste und das Kunsthistorische Museum (KHM) in Wien sind nun durch einen Kooperationsvertrag verbunden. Die beiden Leiterinnen Sabine Haag (KHM) und Eva Blimlinger (Akademie) unterzeichneten den Kontrakt am Donnerstag. Künftig werden Studenten in der Sammlung alter Musikinstrumente gemeinsam mit den dortigen Kuratoren Exponate zur Restaurierung auswählen.