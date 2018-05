Manschettenknöpfe, Picasso, Napoleons Porzellan oder eine Pferdekutsche? Tagelang wurde bei Christie´s in New York geboten. Die bisher teuerste Privatsammlung brachte umgerechnet knapp 700 Millionen Euro ein.

Brachte 81 Millionen Dollar: Henri Matisse´ "Odaliske mit Magnolien" © AP

Bis tief in die Nacht kitzelt Christie's die Millionen heraus. Vieles aus der Kollektion von Milliardär David Rockefeller verzückt, andere Stücke geben Rätsel auf. Rund um die Welt bieten Sammler mit, aber selbst manch großem Player geht im Saal am Ende die Luft aus.

Am dritten Abend hat sich dann doch etwas Ermattung breitgemacht. Mehr als 1.500 Stücke hat Christie's im Auktionssaal herunterrattern lassen, von den goldenen Manschettenknöpfen David Rockefellers über seine japanische Blumenvasen bis zu Kronleuchtern, Perserteppichen und haufenweise Antikmöbeln. Dazu natürlich mit das Feinste, was es an Kunst aus dem 19. und 20. Jahrhundert so gibt: Picasso, Matisse, Gauguin. Die Privatsammlung des verstorbenen Milliardärs und seiner Frau Peggy wirkt bei ihrer Versteigerung in New York sehr umfassend, sehr teuer - und irgendwann sehr ermüdend.

Das Sammlerpaar Peggy und David Rockefeller Foto © AP

Rekordergebnis

833 Millionen Dollar bringt die Kollektion am Ende ein, als der Hammer zum letzten Mal auf das Pult geknallt ist, umgerechnet 698 Millionen Euro. Den Rekord für die bisher teuerste versteigerte Privatsammlung, den 2009 der Yves-Saint-Laurent-Besitz in Paris aufgestellt hatte, lassen die begehrten Rockefeller-Stücke schon am ersten Abend hinter sich. Der französische Modeschöpfer mag mehr Stil und Geschmack gehabt haben, aber bei Fans des amerikanischen Spitzenbankers und seiner Kunst sitzt das Geld lockerer.

Auf kleiner Flamme

Der Saal hat sich ausgedünnt, als eine von Dutzenden Porzellanfiguren unter den Hammer kommt. "Lange Schicht?", fragt eine Frau das Putzpersonal, das sich müde vor den Toiletten bereithält. Die letzte Auktionsrunde - "Travel and Americana" mit afrikanischen Masken, chinesischen Krügen und ägyptischem Kupfergeschirr - startet mit zwei Stunden Verspätung. "Lassen Sie uns anfangen, damit wir Sie vor dem Frühstück hier raus haben", sagt der Auktionator. Gegen 22.00 Uhr steht ein Mann auf und kommt mit einem Pappbecher Kaffee wieder. Weitere Stunden verstreichen.

Doch das Gemurmel der rund 40 Assistenten an Telefonen zeigt, wie sehr diese Stücke Sammler weltweit verzücken. Aus Oregon, Iowa und Florida bieten sie mit, aus Kalifornien und Texas, aber auch aus der Schweiz und Italien, Hongkong, Japan und Südkorea. Der Preis für eine Schüssel mit Drachenmotiv aus der Ming-Dynastie klettert blitzschnell von 500.000 Dollar auf das Doppelte und wechselt schließlich für 2,3 Mio. Dollar den Besitzer - Applaus im Saal. Der Standort von Online-Bietern wird auf einem Bildschirm angezeigt, auch aus Deutschland versuchen einige ihr Glück.

Napoleons Porzellan

Bei einigen Stücken ist der kunsthistorische Wert unverkennbar: beim Porzellan-Service von 1809 etwa, das der französische Kaiser Napoleon Bonaparte mit ins Exil auf die Insel Elba nahm (1,8 Mio. Dollar). Bei den herausragenden Gemälden von Pablo Picasso ("Junges Mädchen mit Blumenkorb", 115 Mio. Dollar), Claude Monet ("Nympheas en fleur", 85 Mio. Dollar) und Henri Matisse ("Odaliske mit Magnolien", 81 Mio. Dollar), die schon am Dienstag versteigert werden, sowieso.

Das Werk von Diego Riviera erzielte mit 9,76 Millionen Dollar den bisher höchsten Preis für ein lateinamerikanisches Kunstwerk Foto © APA/AFP/HECTOR RETAMAL

An anderer Stelle fragt man sich: Was will jemand mit einer Pferdekutsche aus dem 19. Jahrhundert (225.000 Dollar), könnte er oder sie damit noch bei einer Party vorfahren? Kann man 14 Esszimmerstühle aus Mahagoniholz (69.000 Dollar) noch gebrauchen, sie zur Ansicht ausstellen, oder sie einlagern und irgendwann für einen höheren Preis loswerden? Und warum zahlt jemand 300.000 Dollar für einen Beistelltisch oder ein Paar fischförmige Suppen-Terrinen aus bemaltem Porzellan? Vor allem wegen des vielen Geschirrs wirkt es wie die hochwertigste Haushaltsauflösung der Vereinigten Staaten.

Millionen-Geschenk

Christie's, das sich mit dem Namen Rockefeller seit Wochen schmückt, kann das herzlich egal sein. Den Institutionen, denen der gesamte Erlös nach dem Willen Rockefellers gestiftet werden soll, ebenso. Sein Millionen-Geschenk an das Kunstmuseum MoMA, an die Harvard-Universität und an Forschungseinrichtungen aus Bildung, Medizin und Landwirtschaft ist die letzte große Geste eines Mannes, der sein Vermögen immer auch im Dienst des Allgemeinwohls sah.

Selbst Spitzenbietern geht in dieser Nacht die Luft aus. Bis 1,8 Millionen Dollar ist ein nahöstlich aussehender Mann im rosaroten Sakko noch mitgezogen, als eine Buddha-Figur aus vergoldeter Bronze zum Verkauf steht. Ein Bieter am Telefon legt auf 1,9 Millionen nach. Als die Auktionatorin am Pult schon den Hammer schwingt und dem Mann eine Lücke lässt, um auf zwei Millionen Dollar zu erhöhen, winkt er ab. "Nein", sagt er. "Ich bin müde, ich will ins Bett."