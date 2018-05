Facebook

Mit einem Verkaufspreis von 80,8 Millionen Dollar (68 Mio Euro) knackte der Akt "Odaliske mit Magnolien" den Rekord für das teuerste Gemälde von Henri Matisse © AP

Die Auktion der Kunstsammlung des verstorbenen US-Milliardärs David Rockefeller hat den Weltrekord für die teuerste Privatkollektion gleich am ersten Tag gebrochen. Mit einem Erlös von 648,4 Millionen Dollar (547 Mio Euro) inklusive Kaufprämie übertraf sie zum Auftakt am Dienstag die Versteigerung des Besitzes von Yves Saint Laurent.

Die Sammlung des verstorbenen französischen Modeschöpfers hatte 2009 in Paris 373 Millionen Euro eingebracht. Die Rockefeller-Auktion läuft bis Donnerstag in mehreren Runden bei Christie's in New York, bis Freitag gibt es noch eine Online-Auktion.

Zum Auftakt kamen 44 Gemälde aus dem 19. und 20. Jahrhundert unter den Hammer. Am begehrtesten war dabei Pablo Picassos "Junges Mädchen mit Blumenkorb", das für 115 Millionen Dollar (97 Mio. Euro) den Besitzer wechselte. Es zeigt die Blumenverkäuferin Linda vom Pariser Montmartre als Akt mit einem Strauß roter Rosen. Der spanische Maler fertigte es 1905 an und damit nur ein Jahr, nachdem er sich in Paris niedergelassen hatte. Vor Rockefeller besaß das Gemälde nur die Schriftstellerin Gertrude Stein, die es direkt von Picasso gekauft hatte.

Mehrere Gemälde holten Rekordpreise für den jeweiligen Künstler. Darunter war Claude Monets Seerosenteich "Nympheas en fleur", das 84,7 Millionen Dollar (71 Mio Euro) erzielte. Mit einem Verkaufspreis von 80,8 Millionen Dollar (68 Mio Euro) knackte der Akt "Odaliske mit Magnolien" den Rekord für das teuerste Gemälde von Henri Matisse. Paul Gauguins Seelandschaft "Die Welle" kam auf 35,2 Millionen Dollar (30 Mio Euro), auch der Rekord für das teuerste Gemälde von Eugene Delacroix wurde mit 9,9 Millionen Dollar (8 Mio. Euro) für "Tiger mit Schildkröte" gebrochen.

Rockefeller-Auktion: 600 Millionen Mindestergebnis Matisse "Odalisque couchée aux magnolias" heißt dieses Gemälde von Henri Matisse, das David Rockefeller (1915 - 2017) gehörte und nun bei Christie's in New York versteigert wird. AP Residenz Bisher hing es, wie hier im Bild zu sehen, in einer der Residenzen von David Rockefeller. Der Milliardär starb im Vorjahr im Alter von 101 Jahren. AP Monet Auch die blühenden Wasserlilien (Nympheas en fleur) von Claude Monet kommen in New York zur Auktion. Der Erlös aller versteigerten Objekte geht an einen guten Zweck. AP Picasso Allein Pablo Picassos Mädchen mit Blumenkorb (Fillette a la corbeille fleurie) soll mindestens 100 Millionen Dollar bringen. Das Bild stammt aus der frühen rosa Periode des Künstlers. AP Ensemble Wer nicht soviel Kleingeld für Kunst übrig hat, kann aber auch um Rockefellers Mobiliar wie hier auf dem Bild mitsteigern - etwa um Vasen oder Aschenbecher. Manche Gegenstände haben einen Schätzpreis von 100 Dollar. AP Milliardärspaar David Rockefeller mit seiner Frau Peggy. Der Milliardär galt als Förderer der Künste und gemeinnütziger Einrichtungen. Sein Besitz soll nun mindestens 600 Millionen Dollar für gute Zwecke bringen. AP Objektschau Schon vorab war die Kunstsammlung ausgestellt. Nebst Picasso, Monet und Matisse sind auch Werke von Künstlern wie Miro und Gauguin dabei. APA Fünf Tage Fünf Tage lang dauert die Versteigerung der 1600 Objekte. Wer mindestens 40.000 Dollar Reserven nachweisen kann, darf dabei mitsteigern. Wenn das nicht motiviert... APA 1/8