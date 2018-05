Wer mindestens 40.000 Dollar übrig hat, kann sich dafür noch anmelden. Heute Abend steigt in New York bei Christie's eine Mega-Auktion wertvoller Kunst aus dem Besitz von David Rockefeller.

Ein Besucher der Christie's-Schau interessiert sich für "Odalisque couchée aux magnolias" von Matisse © APA/AFP/HECTOR RETAMAL

Als David Rockefeller im März 2017 kurz vor seinem 102. Geburtstag starb, zählte er zu den reichsten Menschen Amerikas. Die Familie, dank Erdöl sagenhaft wohlhabend geworden, zählt zu den bekanntesten Milliardärsdynastien der Welt - den Ausdruck "reich wie ein Rockefeller" kennt man nicht nur in den USA.

Am Luxus, in dem Rockefeller lebte, kann nun jeder teilhaben, der 40.000 Dollar Bonität nachweisen kann. Mit diesem Betrag kann man sich beim Auktionshaus Christie's für die Versteigerung von David Rockefellers Kunstsammlung und Einrichtungsgegenstände aus drei seiner Residenzen registrieren lassen. Und dann um Kunst- und Wertgegenstände um insgesamt mindestens 600 Millionen Dollar (eine halbe Milliarde Euro) mitsteigern.

Rockefeller-Auktion: 600 Millionen Mindestergebnis Matisse "Odalisque couchée aux magnolias" heißt dieses Gemälde von Henri Matisse, das David Rockefeller (1915 - 2017) gehörte und nun bei Christie's in New York versteigert wird. AP Residenz Bisher hing es, wie hier im Bild zu sehen, in einer der Residenzen von David Rockefeller. Der Milliardär starb im Vorjahr im Alter von 101 Jahren. AP Monet Auch die blühenden Wasserlilien (Nympheas en fleur) von Claude Monet kommen in New York zur Auktion. Der Erlös aller versteigerten Objekte geht an einen guten Zweck. AP Picasso Allein Pablo Picassos Mädchen mit Blumenkorb (Fillette a la corbeille fleurie) soll mindestens 100 Millionen Dollar bringen. Das Bild stammt aus der frühen rosa Periode des Künstlers. AP Ensemble Wer nicht soviel Kleingeld für Kunst übrig hat, kann aber auch um Rockefellers Mobiliar wie hier auf dem Bild mitsteigern - etwa um Vasen oder Aschenbecher. Manche Gegenstände haben einen Schätzpreis von 100 Dollar. AP Milliardärspaar David Rockefeller mit seiner Frau Peggy. Der Milliardär galt als Förderer der Künste und gemeinnütziger Einrichtungen. Sein Besitz soll nun mindestens 600 Millionen Dollar für gute Zwecke bringen. AP Objektschau Schon vorab war die Kunstsammlung ausgestellt. Nebst Picasso, Monet und Matisse sind auch Werke von Künstlern wie Miro und Gauguin dabei. APA Fünf Tage Fünf Tage lang dauert die Versteigerung der 1600 Objekte. Wer mindestens 40.000 Dollar Reserven nachweisen kann, darf dabei mitsteigern. Wenn das nicht motiviert... APA 1/8

Heute Abend steigt der Auktionsmarathon, der fünf Tage lang dauert - und bei dem insgesamt 1600 Objekte den Besitzer wechseln sollen. Darunter sind auch Gemälde von Henri Matisse und Claude Monet sowie ein früher Picasso, der nach Schätzungen vorab allein mehr als 100 Millionen Dollar einbringen dürfte. Das Blumenmädchen stammt aus Picassos rosa Periode.

Den Wohnzimmertisch daheim schmückt aber auch bestimmt ein Porzellanservice, das einst Napoleon in der Verbannung auf St. Helena benutzte. Oder ein Service aus dem kaiserlichen China das 18. Jahrhunderts, das allein 300.000 Dollar wert sein soll. Das stand bei Rockefellers angeblich nicht in der Vitrine - es wurde benutzt.

Daneben kommen auch schlichtere Objekte zur Auktion: Lampen, Silbergegenstände, Möbel etc. sind schon ab 100, 200 Dollar Ausrufpreis zu haben. Das dürfte etliche Souvenirjäger auf den Plan rufen.

Ziemlich einzigartig an der Auktion ist ihr Zweck: der Erlös geht nicht zurück an die Familie, sondern zur Gänze an wohltätige Zweck. Obwohl: David Rockefellers nachkommen durften sich vorab Erinnerungsstücke im Wert von maximal einer Million Dollar aussuchen. Der Rest des versteigerten Vermögens geht an die zahlreichen Bildungs- und Forschungseinrichtungen, die Rockefeller zeitlebens unterstützte. Darunter sind das New Yorker Museum of Modern Art, die Harvard Universität und natürlich die von Davids Vorfahren gegründete die Rockefeller Universität.

