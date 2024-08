Man möchte ihm in der Sekunde zuschreien: Zieh sofort den Arm da raus! Aber gleichzeitig weiß man eh ganz genau, dass der junge Mann gerade so richtig Feuer gefangen hat. Er wissen will, was da unter dem Fußboden, unter dem Haus so herumdümpelt. Noch greift er ins Leere. Wer weiß, wie lange noch. Nicht umsonst nannte Fotograf Gregory Crewdson eine seiner bekanntesten Serien „Twilight“ (1998-2002), also Dämmerung. Eine Stimmung, in der alles und nichts möglich ist. Wo Schatten sich anschleichen und das Licht zurückweicht. Das Intro für die Kreaturen der Nacht oder möglicherweise ist es auch nur das Aufziehen der selbigen.