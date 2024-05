In der Stadt, die niemals schläft, Aufmerksamkeit zu generieren, ist eine Kunst für sich. Dabei war das wohl nie die Intention von Curtis Cuffie, der bis zu seinem Tod 2002 das East Village mit seinen Skulpturen bereicherte. Was er im öffentlichen Raum fand, inszenierte er für den öffentlichen Raum. Skurrile, humorvolle, kluge Verdichtungen dessen, was er als Beobachter des Viertels wahrgenommen hat. Katy Abel und Tom Warren dokumentierten die temporären Kunstwerke. Über 700 Fotografien, darunter von Cuffie selbst, spielen die Kuratoren Tom Engels und Robert Snowden über herrliche alte Leica-Projektoren aus.

Curtis Cuffie’s New York City. Bis 1. 6. Grazer Kunstverein. grazerkunstverein.org.