Es ist gemeinhin eine Unart, feinkuratierte Festivalprogramme auf ihren Headliner zu reduzieren. Im Falle des Lido Sounds-Festivals, das am gestrigen Freitag seinen ersten von drei Tagen in Linz bestritt, fällt das jedoch schwer. Der krönende Hauptact war nämlich niemand Geringeres als die Band rund um Sängerin Florence Welch, Florence + the Machine. Was ist sie nun? Königin? Weiblicher Messias? Päpstin? Wahrscheinlich alles und nichts. Pünktlich um 21.30 Uhr tritt Frontfrau Florence Welch auf die Bühne. Barfuß, elfengleich, der Körper umhüllt von weit-wallendem Glitzerstoff. Eine unwirkliche Erscheinung.