Nach der Weltpremiere am 7. Oktober im Wiener Ronacher soll das Musical in die Welt hinausgehen, hat Falco zu Lebzeiten doch in 27 Ländern die Hitparaden erobert: Gerade haben die Proben zu „Rock me Amadeus“ begonnen, für das von Bolland & Bolland, den Komponisten seiner größten Erfolge wie dem Titelsong und „Jeanny“ vier neue Lieder geschrieben wurden. Die den Aufstieg und die Zerrissenheit von Österreichs größtem Popstar nun miterzählen sollen.

„Mit meinem Freund und Superstar Hans Hölzel alias Falco haben wir viele große Alben produziert. Zum ersten Mal wird seine gesamte turbulente Lebensgeschichte – von seiner Kindheit, über seinen immensen Welterfolg bis hin zu seinem tragischen Tod – in dieser inspirierenden neuen Musicalproduktion auf die Bühne gebracht“, schwärmt der Holländer Ferdi Bolland.

Wobei es ja schon Musicals über Falco gibt, diesmal fungierten allerdings etliche Wegbegleiter als Berater und arbeiteten am „Psychogramm“ mit. Für den jungen Hauptdarsteller Moritz Masser (23) war die Zusage nach den Castings „im ersten Moment ein Schock, ich hatte mich leicht überfordert gefühlt“, gesteht er. Mittlerweile ist da nur noch „Euphorie“. Der „innere Dämon“ Falcos wird von Alex Melcher verkörpert, Katharina Gorgi singt und spielt Isabella, die Liebe des Falken aus Graz.