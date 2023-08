Kate Winslet war da, Jing Xiang und Joel Basman ebenso. Erst letzte Woche stattete Eddie Redmayne der Wiener Donaustadt einen kurzen Drehbesuch für den Sky-Thriller „Der Schakal“ ab. Hollywood und Co schielen auf Österreich – nicht nur wegen des Streiks in den USA.

Seit 2023 gilt hierzulande ein neues finanzielles und ungedeckeltes Anreizmodell für Streaming-, TV- und Kinoproduktionen sowie die Postproduktion. 30 Prozent der in Österreich investierten Mittel werden refundiert. Ökologische Kriterien können fünf Prozentpunkte mehr bringen.

Wurden die Erwartungen erfüllt? „Ja, das ist ein Game Changer. Es läuft noch besser als erwartet“, sagt Alexander Dumreicher-Ivanceanu, Produzent (Amour Fou Film) und Obmann der Filmwirtschaft in der Wirtschaftskammer.