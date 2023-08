Am 5. September muss sich Schauspieler Florian Teichtmeister vor Gericht wegen des Besitzes Tausender Dateien mit der Darstellung von Kindesmissbrauch verantworten. Und eigentlich hat der ORF bis zur gerichtlichen Klärung der Causa einen Sendebann über Werke mit dem 43-Jährigen verhängt. Am vergangenen Samstag wich man davon allerdings ab. So lief im Nachtprogramm der Krimi "Kommissarin Seiler ermittelt - Die Stimmen" aus 2003. Darin ist Florian Teichtmeister als Vergewaltiger zu sehen.

Das erzürnte das Publikum. "Der ORF bedauert diese Ausstrahlung, die durch einen administrativen Fehler zustande gekommen ist", hieß es vom Sender nun gegenüber dem "Standard". Dieser hatte als erstes über den Vorfall berichtet.