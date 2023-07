Eine unglückliche Entscheidung: Zwei Stunden vor Beginn und in Anbetracht anhaltender Gewitterwarnung entschlossen die Festspiele am Freitag, die Neuinszenierung des „Jedermann“ vom Domplatz ins Große Festspielhaus zu verelgen. Pünktlich vor Premierenbeginn verzogen sich die Wolken, da wiegt so ein Verlust an Atmosphäre dann gleich noch schwerer.