Endlich einen lauen Sommerabend ohne Unwetterbedrohung erlebten zahlreiche – von ganz jung bis ziemlich reif – Zuschauer in der halb offenen Holzkonstruktion bei der Grazer Stadthalle. Wolfgang Ambros, gerne als „Grantler“ bezeichnetes Urgestein des Austropop (eine Bezeichnung, den keiner der Protagonisten wirklich mag), war gut gelaunt und entbot mit seiner Band – der gut gereiften „Nr. 1 vom Wienerwald“ – wahrlich ikonisches Liedgut, das wirklich jeder (österreichische) Mensch kennt. Mit launigen Worten eingeleitet, ließ Ambros wirklich nichts aus, das er als „sehr alte und nicht ganz so alte Lieder“ bezeichnete: Vom legendären „Hofer“ bis zur inoffiziellen österreichischen Bundeshymne „Schifoahn“ war alles (so auch „Zwickt’s mi“, „Langsam wachs ma z’samm“, „Gezeichnet fürs Leben“) dabei. Zur Erinnerung an Willi Resetarits alias Ostbahnkurti schürte Ambros gar das „Feia“. Und mit „Jö schau“ gab es eine erste Verbeugung vor dem großen Georg Danzer.

Wie immer unaufgeregt und souverän legte Gert Steinbäcker für die begeisterte Fangemeinde ein wenig nach – kein Wunder, bei seiner STS-Vorgeschichte. Eben Stücke aus dieser musikalischen Epoche des steirischen Trios sorgen halt nach wie vor für Gänsehautmomente (Stichworte: „Großvater“ oder „I hab di leben g’sehn“). Dass Steinbäckers hervorragende Band auch mit Austro-Stars besetzt ist, verwundert denn nicht weiter: Bassist Erich Buchebner (stand auch mit Ambros auf der Bühne) und Opus-Schlagzeuger Günter „Mucki“ Grasmuck bilden das mehr als solide rhythmische Fundament der Darbietung. Gitarrist Ulli Bäer bringt mit „Lass mi amoi no d’ Sunn aufgehn sehn“ die zweite Danzer-Hommage des Abends.



"Urgestein" Wolfgang Ambros © KLZ/Nicolas Galani



In der Folge geht sogar noch etwas mehr, denn EAV-Gitarren-Würger Thomas Spitzer stürmt mit seiner Klampfn auf die Bühne, um mit seinem Lebensfreund Steinbäcker „Fata Morgana“ und die inoffizielle Landeshymne „Steiermark“ ordentlich fetzig darzubieten. Doch eine der großen Stärken Gert Steinbäckers in seinem Schaffen ist halt auch das wirkungsvolle Wechselspiel zwischen laut und leise. Gegen Konzertende kommt „Alt und jung“, ein Stück aus Steinbäckers aktuellem Album „44“, das der Urheber und Wolfgang Ambros als gemeinsames Duett intonieren.

Fazit: Ein durch und durch stimmiger Konzertabend der beiden österreichischen Musik-Größen (Legenden wäre sicher passender, aber damit wären wohl beide Akteure eher nicht einverstanden), bei dem die Fangemeinde voll auf ihre Kosten und so richtig zum Mitsingen gekommen ist.