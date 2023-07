Der Roman „Die Kapuzinergruft“ – eine Fortschreibung von Joseph Roths berühmtem „Radetzkymarsch“ – erzählt aus der Sicht Franz Ferdinand Trottas vom Untergang der Donaumonarchie. Nicolaus Hagg gelang in Anlehnung an den Roman und nach Motiven der Verfilmung „Trotta“ (1970) von Johannes Schaaf die durchaus schlüssige und sehenswerte Dramatisierung. Regisseur Philipp Hauß waren dabei Themen von Roth zentrales Anliegen, in denen wir Parallelen zur Gegenwart finden: Nationalismus ist einerseits totale Fiktion, andererseits Krankheit und Belastungsprobe. Zudem wollte er von der Verlorenheit der Figuren und der Zeit erzählen.