Flott, charmant und stimmungsvoll: Die Neueinstudierung der schon 2014 uraufgeführten deutschen Fassung der Bühnenadaption gefällt. Was an der liebevolleren und emotionaleren Umsetzung, den meist fließenden Übergängen der Szenen und auch am schmucken Rahmen der Grazer Oper liegt; zuletzt (nämlich 2018) wurde "Dirty Dancing - Live on Tour" bei uns in der Stadthalle gezeigt. Hier wirkt nun alles kompakter und das Lichtdesign kommt besser zur Geltung. Wer bei der berühmten Love Story schmachten will, kann das nach unzähligen Abenden im Kino oder vor dem Fernseher im Ambiente der Unmittelbarkeit einer Theaterbühne tun.