Kaum zu glauben, schon 20 Jahre gibt es den Retzhofer Dramapreis. Fast noch weniger zu glauben: In dieser Zeit hat sich die biennal vergebene Auszeichnung als außerordentlich treffsicher in der Kür maßgeblicher junger Dramatik erwiesen. Unter den bisherigen Preisträgerinnen und Preisträgern finden sich an deutschsprachigen Theatern mittlerweile rauf und runter gespielte Stars wie Miroslava Svolikova, Ewald Palmetshofer, Henriette Dushe, Lisa Wentz, Thomas Perle oder Ferdinand Schmalz.