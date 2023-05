Der Stücktitel "Wendepunkte" hielt, was er versprach: Auf der Bühne standen Laiendarstellerinnen und -darsteller, die von Ereignissen erzählten, die ihr Leben geändert haben. Die Inszenierung der ukrainischen Regisseurin Natasha Syvanenko zählt in dieser Saison zu den Publikumserfolgen auf der kleinen Bühne "Haus 3", alle Vorstellungen waren so gut wie ausverkauft.