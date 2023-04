Es ist nicht der erste Fall von "Stimmenklau" durch eine Künstliche Intelligenz: Schon 2021 wurde der Welthit "My Name Is" von Eminem mit neuen Lyrics, aber "seiner" Stimme ausgestattet. Kein Wunder, dass eines der häufigsten Worte bei den Reaktionen "gruselig" war. Mit der rasanten Entwicklung von Künstlicher Intelligenz war es nur mehr eine Frage der Zeit, bis KI auch in der Musik ihr Echo findet. Auch Universal Music hat in den vergangenen Tagen nach einem Bericht der "Financial Times" reagiert und den großen Streaming-Diensten wie etwa Apple Music und Spotify die Rute ins Fenster gestellt. Der Hintergrund: KI-Bots nutzen Streamingplattformen vor allem auch als Spielwiese und Trainingslager, um sich selbst das Komponieren beizubringen. Somit umgeht die Künstliche Intelligenz sämtliche Rechte, denen Musik unterliegt. Die Streamingplattformen sollen solche KI-Bots künftig blockieren.

Wie drängend das Thema "Künstliche Intelligenz" in allen Belangen, aber auch in der Musik ist, zeigt sich nun beinahe täglich: Am Wochenende hat das mutmaßliche Duett "Heart on My Sleeve" von Drake und "The Weeknd" für ein ziemliches Echo gesorgt. Auch, weil es eben nicht von den beiden Künstlern stammt, aber sich zumindest so anhört, denn die Stimmen, der Text und die Musik wurden von einer KI geschaffen. Zunächst ist die Nummer über einen User namens "ghostwriter977" auf TikTok aufgetaucht, mittlerweile hat sie sich schon über diverse Plattformen verteilt. Nun wird fieberhaft nach dem Urheber gefahndet. Eine Spur führt zu einem Start-up namens "Laylo", das Fans informiert, wenn Musikerinnen und Musiker neue Musik veröffentlichen oder auch Konzerttickets auflegen.